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Раздел: Технологии  
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Раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi

Раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi Xiaomi вскоре выпустит новый смартфон.

В китайской сертификационной системе 3C прошли регистрацию два новых смартфона Xiaomi.

Скорее всего, это - модификации аппарата Xiaomi Redmi Note 5, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Устройства под кодовыми названиями Xiaomi MEE7S и MET7S получат 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Младшая версия базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, старшая — на Snapdragon 636 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Среди других особенностей новой модели – двойная основная камера из пары сенсоров 16 Мп и 5 Мп. Именно это и позволяет утверждать, что модель - новая: у Redmi 5/5 Plus камеры одинарные.

В качестве ОС в Redmi Note 5 будет предустановлена MIUI 9 с поддержкой Android Nougat. Смартфон также будет поддерживать систему распознавания лиц. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 5 стартует от $238. Ожидается, что новинку представят уже в следующем месяце, возможно, первая демонстрация смартфона будет на выставке MWC 2018 в Барселоне.

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Отметим, что, согласно другим слухам, под именем Redmi Note 5 на рынке Индии будет продаваться модель Xiaomi Redmi 5 Plus. Эти предположения были сделаны на основании поста руководителя индийского подразделения компании, где он сообщил, что в феврале стоит ждать выхода нового смартфона в этой стране.
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 Теги: Xiaomi, смартфон

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Сегодня, 10:09 » Автор: Богдан Процив
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