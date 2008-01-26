Раздел: Технологии
Microsoft представила необычное приложение
Microsoft научила программу превращать в код рукописные эскизы
Разработчики показали приложение, которое умеет распознавать нарисованный пользовательский интерфейс при помощи цифрового пера. Проектом занимались в американской компании Microsoft, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Известный производитель Microsoft выпустил прототип программы, способной фиксировать фрагменты интерфейса, а далее конвертировать его на рабочий лад. К примеру, в приложении можно разработать разметку XML для создания программ на универсальной основе Windows для операционной системы Android.
Как сообщают специалисты, приложение применяет инструмент Windows Ink, чтобы распознать эскизы с дальнейшим преобразованием их в начальные элементы интерфейса. Новинка дает возможность создать стандартную схему интерфейса программы с предстоящим экспортом в Visual Studio для последующей разработки. Данная опция использует искусственный интеллект, дабы получить самые точные итоги распознавания нарисованных набросков.
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По мнению авторов проекта, в этом случае имеет важное значение обратная связь от инженеров Microsoft. Именно на базе их претензий можно продолжать улучшать прототип и добавлять в не го очередные опции.
Разработчики показали приложение, которое умеет распознавать нарисованный пользовательский интерфейс при помощи цифрового пера. Проектом занимались в американской компании Microsoft, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Известный производитель Microsoft выпустил прототип программы, способной фиксировать фрагменты интерфейса, а далее конвертировать его на рабочий лад. К примеру, в приложении можно разработать разметку XML для создания программ на универсальной основе Windows для операционной системы Android.
Как сообщают специалисты, приложение применяет инструмент Windows Ink, чтобы распознать эскизы с дальнейшим преобразованием их в начальные элементы интерфейса. Новинка дает возможность создать стандартную схему интерфейса программы с предстоящим экспортом в Visual Studio для последующей разработки. Данная опция использует искусственный интеллект, дабы получить самые точные итоги распознавания нарисованных набросков.
Читайте также: Microsoft изобрел необычное приложение
По мнению авторов проекта, в этом случае имеет важное значение обратная связь от инженеров Microsoft. Именно на базе их претензий можно продолжать улучшать прототип и добавлять в не го очередные опции.
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