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Раздел: Технологии  
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Гаджеты Nokia научат предотвращать появление опасных заболеваний

Гаджеты Nokia научат предотвращать появление опасных заболеванийБудущие устройства Nokia смогут предсказывать появление рака

Глава Nokia рассказал о продвинутых аналогах фитнес-браслетов, которые способны собирать информацию о состоянии здоровья человека. По словам Раджива Сури, недалек тот день, когда умные часы и их аналоги смогут предсказать развитие рака за несколько месяцев до того, как это сделали бы медики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

С помощью таких технологий, отметил топ-менеджер Nokia, станет возможным предотвратить появление опасных заболеваний и их развитие. В настоящее время компания работает над устройством, способным определять уровень глюкозы, холестерина и молочной кислоты в организме человека. Такой девайс позволит отслеживать состояние здоровья пациента между его посещениями врача.

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Отмечается, что подобные продукты не появятся завтра или послезавтра, однако компания активно инвестирует в исследования.
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 Теги: Nokia, рак

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Сегодня, 09:57 » Автор: Татьяна Ларина
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