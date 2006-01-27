Раздел: Технологии
Гаджеты Nokia научат предотвращать появление опасных заболеваний
Будущие устройства Nokia смогут предсказывать появление рака
Глава Nokia рассказал о продвинутых аналогах фитнес-браслетов, которые способны собирать информацию о состоянии здоровья человека. По словам Раджива Сури, недалек тот день, когда умные часы и их аналоги смогут предсказать развитие рака за несколько месяцев до того, как это сделали бы медики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
С помощью таких технологий, отметил топ-менеджер Nokia, станет возможным предотвратить появление опасных заболеваний и их развитие. В настоящее время компания работает над устройством, способным определять уровень глюкозы, холестерина и молочной кислоты в организме человека. Такой девайс позволит отслеживать состояние здоровья пациента между его посещениями врача.
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Отмечается, что подобные продукты не появятся завтра или послезавтра, однако компания активно инвестирует в исследования.
Глава Nokia рассказал о продвинутых аналогах фитнес-браслетов, которые способны собирать информацию о состоянии здоровья человека. По словам Раджива Сури, недалек тот день, когда умные часы и их аналоги смогут предсказать развитие рака за несколько месяцев до того, как это сделали бы медики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
С помощью таких технологий, отметил топ-менеджер Nokia, станет возможным предотвратить появление опасных заболеваний и их развитие. В настоящее время компания работает над устройством, способным определять уровень глюкозы, холестерина и молочной кислоты в организме человека. Такой девайс позволит отслеживать состояние здоровья пациента между его посещениями врача.
Читайте также: HMD Global готовит к выпуску новые смартфоны Nokia
Отмечается, что подобные продукты не появятся завтра или послезавтра, однако компания активно инвестирует в исследования.
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