Раздел: Технологии
В Сеть попали "живые" снимки Meizu 15
Meizu 15 впервые на реальном фото
Один из пользователей китайской социальной сети Weibo обнаружил на одном из китайских сервисов онлайн-объявлений неанонсированный смартфон Meizu 15, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Его предлагали продать за 3400 юаней, но вскоре объявление пропало. Единственная сохранившаяся фотография показывает заднюю панель смартфона. На ней можно видеть двойную камеру (кажется, под общим стеклом с остальным корпусом), кольцевую вспышку с лазерным автофокусом в центре и логотип Meizu в углу (как у Pro 7). К сожалению, никаких других подробностей о смартфоне фотография не даёт.
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Отметим, что уверенности в подлинности изображения у нас нет; впрочем, пока никто не доказал, что это фейк. Если это фото всё-таки настоящее, то вам по душе такой дизайн Meizu 15?
Один из пользователей китайской социальной сети Weibo обнаружил на одном из китайских сервисов онлайн-объявлений неанонсированный смартфон Meizu 15, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Его предлагали продать за 3400 юаней, но вскоре объявление пропало. Единственная сохранившаяся фотография показывает заднюю панель смартфона. На ней можно видеть двойную камеру (кажется, под общим стеклом с остальным корпусом), кольцевую вспышку с лазерным автофокусом в центре и логотип Meizu в углу (как у Pro 7). К сожалению, никаких других подробностей о смартфоне фотография не даёт.
Читайте также: В Сеть попали снимки Meizu с двойной камерой
Отметим, что уверенности в подлинности изображения у нас нет; впрочем, пока никто не доказал, что это фейк. Если это фото всё-таки настоящее, то вам по душе такой дизайн Meizu 15?
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