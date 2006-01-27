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Раздел: Технологии  
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В Сеть попали "живые" снимки Meizu 15

В Сеть попали "живые" снимки Meizu 15 Meizu 15 впервые на реальном фото

Один из пользователей китайской социальной сети Weibo обнаружил на одном из китайских сервисов онлайн-объявлений неанонсированный смартфон Meizu 15, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Его предлагали продать за 3400 юаней, но вскоре объявление пропало. Единственная сохранившаяся фотография показывает заднюю панель смартфона. На ней можно видеть двойную камеру (кажется, под общим стеклом с остальным корпусом), кольцевую вспышку с лазерным автофокусом в центре и логотип Meizu в углу (как у Pro 7). К сожалению, никаких других подробностей о смартфоне фотография не даёт.

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Отметим, что уверенности в подлинности изображения у нас нет; впрочем, пока никто не доказал, что это фейк. Если это фото всё-таки настоящее, то вам по душе такой дизайн Meizu 15?
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 Теги: Meizu 15, смартфон

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Сегодня, 09:54 » Автор: Татьяна Ларина
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