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Раздел: Технологии  
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Apple наметила анонс нового планшета iPad на вторую половину года

Apple наметила анонс нового планшета iPad на вторую половину годаПланшетный компьютер получит графический движок и чип искусственного интеллекта разработки Apple.

Авторитетный ресурс Bloomberg сообщает о том, что компания Apple наметила анонс нового планшетного компьютера iPad на вторую половину текущего года.

Если верить имеющейся информации, новинка по размерам будет сопоставима с нынешним iPad Pro 10,5 дюйма. При этом дизайн устройства претерпит изменения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

По слухам, в планшете может быть реализована система Face ID, которая позволяет разблокировать гаджет, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица. Новинка также может лишиться «домашней» кнопки.

Планшетный компьютер получит графический движок и чип искусственного интеллекта разработки Apple.

О других характеристиках гаджета пока, к сожалению, ничего не известно. Но издание уточняет, что анонс планшета состоится ближе к концу 2018 года — вероятно, осенью. Компания Apple эти сведения, разумеется, не комментирует.

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По оценкам IDC, в третьем квартале прошлого года в глобальном масштабе было реализовано около 40,0 млн планшетов. Это на 5,4 % меньше результата 2016 года, когда отгрузки равнялись 42,3 млн устройств. Apple остаётся бесспорным лидером рынка с 10,3 млн реализованных за квартал iPad. Доля компании в годовом исчислении увеличилась с 21,9 % до 25,8 %.
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 Теги: Apple, iPad

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Сегодня, 10:43 » Автор: Богдан Процив
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