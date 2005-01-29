Раздел: Технологии
Apple наметила анонс нового планшета iPad на вторую половину года
Планшетный компьютер получит графический движок и чип искусственного интеллекта разработки Apple.
Авторитетный ресурс Bloomberg сообщает о том, что компания Apple наметила анонс нового планшетного компьютера iPad на вторую половину текущего года.
Если верить имеющейся информации, новинка по размерам будет сопоставима с нынешним iPad Pro 10,5 дюйма. При этом дизайн устройства претерпит изменения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
По слухам, в планшете может быть реализована система Face ID, которая позволяет разблокировать гаджет, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица. Новинка также может лишиться «домашней» кнопки.
Планшетный компьютер получит графический движок и чип искусственного интеллекта разработки Apple.
О других характеристиках гаджета пока, к сожалению, ничего не известно. Но издание уточняет, что анонс планшета состоится ближе к концу 2018 года — вероятно, осенью. Компания Apple эти сведения, разумеется, не комментирует.
Читайте также: Производство iPhone X сокращается вдвое: названа причина
По оценкам IDC, в третьем квартале прошлого года в глобальном масштабе было реализовано около 40,0 млн планшетов. Это на 5,4 % меньше результата 2016 года, когда отгрузки равнялись 42,3 млн устройств. Apple остаётся бесспорным лидером рынка с 10,3 млн реализованных за квартал iPad. Доля компании в годовом исчислении увеличилась с 21,9 % до 25,8 %.
Авторитетный ресурс Bloomberg сообщает о том, что компания Apple наметила анонс нового планшетного компьютера iPad на вторую половину текущего года.
Если верить имеющейся информации, новинка по размерам будет сопоставима с нынешним iPad Pro 10,5 дюйма. При этом дизайн устройства претерпит изменения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
По слухам, в планшете может быть реализована система Face ID, которая позволяет разблокировать гаджет, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица. Новинка также может лишиться «домашней» кнопки.
Планшетный компьютер получит графический движок и чип искусственного интеллекта разработки Apple.
О других характеристиках гаджета пока, к сожалению, ничего не известно. Но издание уточняет, что анонс планшета состоится ближе к концу 2018 года — вероятно, осенью. Компания Apple эти сведения, разумеется, не комментирует.
Читайте также: Производство iPhone X сокращается вдвое: названа причина
По оценкам IDC, в третьем квартале прошлого года в глобальном масштабе было реализовано около 40,0 млн планшетов. Это на 5,4 % меньше результата 2016 года, когда отгрузки равнялись 42,3 млн устройств. Apple остаётся бесспорным лидером рынка с 10,3 млн реализованных за квартал iPad. Доля компании в годовом исчислении увеличилась с 21,9 % до 25,8 %.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Оставьте свой комментарий