Специалисты объяснили, почему стоит купить iPhone 8 Plus

Здоровая конкуренция в мире мобильных технологий положительно сказывается на внедрении инновационных решений в современных смартфонах. Компания Apple не перестает удивлять своими достижениями в области инноваций. Осенью 2017 года в Купертино были представлены сразу три флагмана — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые уже успели завоевать мировое признание пользователей.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com Смартфон iPhone 8 Plus в Алло стабильно пользуется высоким спросом. Давайте рассмотрим, что мотивирует украинских покупателей выбирать iPhone 8 Plus.1. Стильный стеклянный дизайн и беспроводная зарядкаСмартфон iPhone 8+ создан в лучших традициях компании Apple. Кардинального редизайна не произошло, но корпус стал стеклянным, как когда-то у iPhone 4 и 4s. Чтобы добиться максимальной надежности, производители использовали прочное стекло, усиленное алюминиевой рамкой в тон корпуса. Для защиты от пятен и отпечатков пальцев предусмотрено олеофобное покрытие.Благодаря использованию стеклянного корпуса стала доступна беспроводная зарядка.2. Высокотехнологичный процессор А11 BionicИнновационный шестиядерный процессор А11 Bionic стал на 25% быстрее, чем его предшественник А10 Fusion. В тандеме с 3 Гб оперативной памяти и сопроцессором движения М11 обеспечивается плавная работа системы независимо от поставленных задач.Графический ускоритель на 30% производительнее и на 50% энергоэффективнее чипсета, установленного в iPhone 7.3. Оптика высшего уровняСмартфон iPhone 8 Plus получил двойную камеру (12+12 Мп) с широкоугольным и телеобъективом. Благодаря широкому набору фильтров и настроек добиться профессионального качества фотографий не составит труда. Смартфон способен настраивать освещение в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп (f/2.2).4. Красочный Retina HD-дисплейУстройство оснащено 5.5-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Смартфон получил поддержку True Tone — технология автоматически настраивает яркость и насыщенность изображения, анализируя условия внешнего освещения.5. Надежная защита от влаги и пылиiPhone 8 Plus защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67 — погружение на глубину до 1 м смартфону не навредит.6. iOS 11Смартфон работает под управлением iOS 11, которая позволяет в полной мере раскрыть возможности iPhone. Управление быстрое и интуитивно понятное.7. Touch IDВ качестве идеального пароля iPhone 8 Plus использует отпечаток пальца владельца. Дактилоскопический сканер встроен в кнопку «Домой» и моментально реагирует на нажатие.