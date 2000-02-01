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Раздел: Технологии  
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Специалисты объяснили, почему стоит купить iPhone 8 Plus

Специалисты объяснили, почему стоит купить iPhone 8 PlusСемь главных причин.

Здоровая конкуренция в мире мобильных технологий положительно сказывается на внедрении инновационных решений в современных смартфонах. Компания Apple не перестает удивлять своими достижениями в области инноваций. Осенью 2017 года в Купертино были представлены сразу три флагмана — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые уже успели завоевать мировое признание пользователей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Смартфон iPhone 8 Plus в Алло стабильно пользуется высоким спросом. Давайте рассмотрим, что мотивирует украинских покупателей выбирать iPhone 8 Plus.

1. Стильный стеклянный дизайн и беспроводная зарядка

Смартфон iPhone 8+ создан в лучших традициях компании Apple. Кардинального редизайна не произошло, но корпус стал стеклянным, как когда-то у iPhone 4 и 4s. Чтобы добиться максимальной надежности, производители использовали прочное стекло, усиленное алюминиевой рамкой в тон корпуса. Для защиты от пятен и отпечатков пальцев предусмотрено олеофобное покрытие.

Благодаря использованию стеклянного корпуса стала доступна беспроводная зарядка.

2. Высокотехнологичный процессор А11 Bionic

Инновационный шестиядерный процессор А11 Bionic стал на 25% быстрее, чем его предшественник А10 Fusion. В тандеме с 3 Гб оперативной памяти и сопроцессором движения М11 обеспечивается плавная работа системы независимо от поставленных задач.

Графический ускоритель на 30% производительнее и на 50% энергоэффективнее чипсета, установленного в iPhone 7.

3. Оптика высшего уровня

Смартфон iPhone 8 Plus получил двойную камеру (12+12 Мп) с широкоугольным и телеобъективом. Благодаря широкому набору фильтров и настроек добиться профессионального качества фотографий не составит труда. Смартфон способен настраивать освещение в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп (f/2.2).

4. Красочный Retina HD-дисплей

Устройство оснащено 5.5-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Смартфон получил поддержку True Tone — технология автоматически настраивает яркость и насыщенность изображения, анализируя условия внешнего освещения.

5. Надежная защита от влаги и пыли

iPhone 8 Plus защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67 — погружение на глубину до 1 м смартфону не навредит.

6. iOS 11

Смартфон работает под управлением iOS 11, которая позволяет в полной мере раскрыть возможности iPhone. Управление быстрое и интуитивно понятное.

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7. Touch ID

В качестве идеального пароля iPhone 8 Plus использует отпечаток пальца владельца. Дактилоскопический сканер встроен в кнопку «Домой» и моментально реагирует на нажатие.
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 Теги: iPhone 8 Plus, технологии

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Вчера, 23:35 » Автор: Наталия Невская
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