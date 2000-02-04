Apple бесплатно отремонтирует iPhone

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Apple бесплатно меняет старые iPhone на новые модели Владельцы вышедшего в 2014 году iPhone 6 Plus могут совершенно бесплатно получить взамен более новый iPhone 6S Plus.

Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по ценам от 37 999 грн.

Apple бесплатно заменит батарею владельцам iPhone Статистика утверждает, что рекордно высокое количество неисправных электронных устройств было изготовлено в октябре 2015 года.