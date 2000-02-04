Раздел: Технологии
Apple бесплатно отремонтирует iPhone
Самое печальное, что проблема никуда не пропадает и iPhone продолжает безуспешно искать сеть.
Apple запустила официальную программу по ремонту бага, с которым столкнулось «незначительное количество пользователей». По крайней мере, так уверяет сама Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Проблема затронула iPhone 7. В какой-то момент смартфон перестает видеть покрытие сотового оператора и не может найти сигнал. На экране появляется надпись "No Service" («Нет сети») или Поиск. Отправить сообщение, выйти в интернет или позвонить во время такого поиска невозможно.
Самое печальное, что проблема никуда не пропадает и iPhone продолжает безуспешно искать сеть.
Впервые о баге стали говорить еще в прошлом году. При возникновении ошибки не помогает ни один из вариантов, предложенных самой Apple на официальном сайте.
Выдержав паузу, Apple все же взялась за ремонт, поскольку недоработка касается материнской платы.
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В группе риска «отдельные iPhone», выпущенные с сентября 2016 по февраль 2018 года, проданных на территории Китая, Японии, Макао, Гонконга и США. Ремонт Apple выполнит бесплатно. Под программу подпадают следующие модели iPhone 7: A1660, A1679, A1780.
Apple запустила официальную программу по ремонту бага, с которым столкнулось «незначительное количество пользователей». По крайней мере, так уверяет сама Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Проблема затронула iPhone 7. В какой-то момент смартфон перестает видеть покрытие сотового оператора и не может найти сигнал. На экране появляется надпись "No Service" («Нет сети») или Поиск. Отправить сообщение, выйти в интернет или позвонить во время такого поиска невозможно.
Самое печальное, что проблема никуда не пропадает и iPhone продолжает безуспешно искать сеть.
Впервые о баге стали говорить еще в прошлом году. При возникновении ошибки не помогает ни один из вариантов, предложенных самой Apple на официальном сайте.
Выдержав паузу, Apple все же взялась за ремонт, поскольку недоработка касается материнской платы.
Читайте также: Apple бесплатно меняет старые iPhone на новые модели
В группе риска «отдельные iPhone», выпущенные с сентября 2016 по февраль 2018 года, проданных на территории Китая, Японии, Макао, Гонконга и США. Ремонт Apple выполнит бесплатно. Под программу подпадают следующие модели iPhone 7: A1660, A1679, A1780.
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