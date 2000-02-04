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Раздел: Технологии  
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Apple бесплатно отремонтирует iPhone

Apple бесплатно отремонтирует iPhoneСамое печальное, что проблема никуда не пропадает и iPhone продолжает безуспешно искать сеть.

Apple запустила официальную программу по ремонту бага, с которым столкнулось «незначительное количество пользователей». По крайней мере, так уверяет сама Apple, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Проблема затронула iPhone 7. В какой-то момент смартфон перестает видеть покрытие сотового оператора и не может найти сигнал. На экране появляется надпись "No Service" («Нет сети») или Поиск. Отправить сообщение, выйти в интернет или позвонить во время такого поиска невозможно.

Самое печальное, что проблема никуда не пропадает и iPhone продолжает безуспешно искать сеть.

Впервые о баге стали говорить еще в прошлом году. При возникновении ошибки не помогает ни один из вариантов, предложенных самой Apple на официальном сайте.

Выдержав паузу, Apple все же взялась за ремонт, поскольку недоработка касается материнской платы.

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В группе риска «отдельные iPhone», выпущенные с сентября 2016 по февраль 2018 года, проданных на территории Китая, Японии, Макао, Гонконга и США. Ремонт Apple выполнит бесплатно. Под программу подпадают следующие модели iPhone 7: A1660, A1679, A1780.
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 Теги: Apple, iPhone

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Сегодня, 11:39 » Автор: Татьяна Ларина
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