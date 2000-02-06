Раздел: Технологии
Стало известно, какая система может заменить Android на планшетах
Обстоятельства указывают на то, что Google готовит замену.
Chrome OS может заменить планшетную версию Android. Об этом передает The Verge, ссылаясь на последнее обновление для операционки Google, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GaGadget.
Журналист издания подметил, что за последние годы Chrome OS получает обновления, которые адаптируют ее под планшеты. Так, в 64 итерации операционки появились многооконный режим и возможность делать скриншоты, как на Android. Хоть это и стандартная модернизация, она рисует картину будущего, в которой Chrome OS заменит Android для планшетов.
Так, в предыдущем обновлении Chrome OS научилась запускать Android-приложения на заднем фоне. А в июле прошлого года Google начали редизайн интерфейса операционки для тач управления.
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На подобное развитие событий указывают и действия крупных вендоров. Так, Acer, Samsung и даже Google готовят планшеты на Chrome OS.
Chrome OS может заменить планшетную версию Android. Об этом передает The Verge, ссылаясь на последнее обновление для операционки Google, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GaGadget.
Журналист издания подметил, что за последние годы Chrome OS получает обновления, которые адаптируют ее под планшеты. Так, в 64 итерации операционки появились многооконный режим и возможность делать скриншоты, как на Android. Хоть это и стандартная модернизация, она рисует картину будущего, в которой Chrome OS заменит Android для планшетов.
Так, в предыдущем обновлении Chrome OS научилась запускать Android-приложения на заднем фоне. А в июле прошлого года Google начали редизайн интерфейса операционки для тач управления.
Читайте также: Хакеры научили холодильники майнить биткоины
На подобное развитие событий указывают и действия крупных вендоров. Так, Acer, Samsung и даже Google готовят планшеты на Chrome OS.
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