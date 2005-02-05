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Раздел: Технологии  
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Honor готовит к выпуску смартфон с двойными камерами

Honor готовит к выпуску смартфон с двойными камерами У нового смартфона Honor имеется по две камеры на тыльной и фронтальной панелях.

В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о неанонсированном смартфоне под кодовым названием Honor LND-AL30.

Вероятнее всего, это модель Honor 7C, хотя официального подтверждения этому нет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

У нового смартфона Honor имеется по две камеры на тыльной и фронтальной панелях. Судя по всему, новый смартфон получил такое же соотношение сторон экрана, как у Honor 7X — 18:9.

Устройство заключено в металлический корпус. На задней панели рядом с основной камерой расположена светодиодная вспышка, поэтому может показаться, что камера новинки - тройная. На задней панели также находится круглый сканер отпечатков пальцев.

К сожалению, в TENAA опубликованы только распространены фотографии устройства, без обычного в таких случаях описания.

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По предварительным данным, LND-AL30 может оказаться слегка упрощенной версией смартфона Honor 7X, представленного в конце прошлого года. Эта модель построена на процессоре Kirin 659, имеет 4 ГБ ОЗУ и 32-128 ГБ флэш-памяти, а также дисплей IPS диагональю 5,93 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей.
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 Теги: Honor, смартфон

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Сегодня, 12:40 » Автор: Богдан Процив
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