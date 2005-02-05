Раздел: Технологии
Honor готовит к выпуску смартфон с двойными камерами
У нового смартфона Honor имеется по две камеры на тыльной и фронтальной панелях.
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о неанонсированном смартфоне под кодовым названием Honor LND-AL30.
Вероятнее всего, это модель Honor 7C, хотя официального подтверждения этому нет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
У нового смартфона Honor имеется по две камеры на тыльной и фронтальной панелях. Судя по всему, новый смартфон получил такое же соотношение сторон экрана, как у Honor 7X — 18:9.
Устройство заключено в металлический корпус. На задней панели рядом с основной камерой расположена светодиодная вспышка, поэтому может показаться, что камера новинки - тройная. На задней панели также находится круглый сканер отпечатков пальцев.
К сожалению, в TENAA опубликованы только распространены фотографии устройства, без обычного в таких случаях описания.
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По предварительным данным, LND-AL30 может оказаться слегка упрощенной версией смартфона Honor 7X, представленного в конце прошлого года. Эта модель построена на процессоре Kirin 659, имеет 4 ГБ ОЗУ и 32-128 ГБ флэш-памяти, а также дисплей IPS диагональю 5,93 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей.
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о неанонсированном смартфоне под кодовым названием Honor LND-AL30.
Вероятнее всего, это модель Honor 7C, хотя официального подтверждения этому нет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
У нового смартфона Honor имеется по две камеры на тыльной и фронтальной панелях. Судя по всему, новый смартфон получил такое же соотношение сторон экрана, как у Honor 7X — 18:9.
Устройство заключено в металлический корпус. На задней панели рядом с основной камерой расположена светодиодная вспышка, поэтому может показаться, что камера новинки - тройная. На задней панели также находится круглый сканер отпечатков пальцев.
К сожалению, в TENAA опубликованы только распространены фотографии устройства, без обычного в таких случаях описания.
Читайте также: Полноэкранный Nokia 7 Plus показали на видео
По предварительным данным, LND-AL30 может оказаться слегка упрощенной версией смартфона Honor 7X, представленного в конце прошлого года. Эта модель построена на процессоре Kirin 659, имеет 4 ГБ ОЗУ и 32-128 ГБ флэш-памяти, а также дисплей IPS диагональю 5,93 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей.
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