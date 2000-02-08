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Раздел: Технологии  
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Эксперт сообщил, когда Apple выпустит iPhone с двумя сим-картами

Эксперт сообщил, когда Apple выпустит iPhone с двумя сим-картами Информацией поделился известный аналитик Минг-Чи Куо.

Появившаяся информация об изменении концепции Apple относительно двух SIM-карт и смене поставщиков модемов подтверждается известным аналитиком Минг-Чи Куо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

Эксперт из компании KGI Securities утверждает, что в моделях iPhone 2018 года вместо модемов от Qualcomm будут установлены решения Intel. Кроме того, популярный технологический провидец предсказывает, что наибольшей популярностью у покупателей будет пользоваться бюджетная модель iPhone, а опция «две sim-карты» станут доступны для всех будущих моделей.

По инсайдерской информации, просачивающейся из компании Apple, в грядущем году будет представлено три модели. Одна заменит не совсем удачную iPhone X и выйдет с 5.8-дюймовым OLED-экраном, как у предшественника. Более продвинутая модель выйдет с 6.5-дюймовым OLED-экраном. Однако самой популярной станет модель с LED-экраном в 6.1 дюйма, которая будет предназначена для массовых продаж благодаря относительно невысокой стоимости. Все iPhone 2018 года получат модемы от Intel.

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Информация о выпуске iPhone с двумя sim-картами появлялась и раньше, но она всегда оказывалась ложной. Причиной маловероятности размещения слота для двух «симок» является приверженность компании Apple к технологии электронных телефонных карт eSIM. Поэтому, вероятнее всего, пророчество Минг-Чи Куо может сбыться, и пользователи iPhone смогут использовать двух операторов, но только при интеграции технологий обычных и электронных симок.
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Вчера, 23:50 » Автор: Евгений Шевченко
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