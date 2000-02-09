Раздел: Технологии
Google тестирует новую функцию
Google тестирует уведомления в Play Store
Компания Google тестирует в обновленной версии Play Store новую опцию. Речь идет о рассылке уведомлений пользователям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Чтобы соответствующая функция была активна, необходимо нажать на колокольчик того или иного приложения. Когда разработчики выпустят обновление, то юзеру придет уведомление.
Google Play представляет собой магазин приложений, в котором пользователи Android могут скачать книги, игры, музыку, фильмы компании Google и других корпораций.
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Контент является, как платным, так и бесплатным.
Компания Google тестирует в обновленной версии Play Store новую опцию. Речь идет о рассылке уведомлений пользователям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Чтобы соответствующая функция была активна, необходимо нажать на колокольчик того или иного приложения. Когда разработчики выпустят обновление, то юзеру придет уведомление.
Google Play представляет собой магазин приложений, в котором пользователи Android могут скачать книги, игры, музыку, фильмы компании Google и других корпораций.
Читайте также: Google вводит новую функцию
Контент является, как платным, так и бесплатным.
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