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Раздел: Технологии  
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Google тестирует новую функцию

Google тестирует новую функциюGoogle тестирует уведомления в Play Store

Компания Google тестирует в обновленной версии Play Store новую опцию. Речь идет о рассылке уведомлений пользователям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Чтобы соответствующая функция была активна, необходимо нажать на колокольчик того или иного приложения. Когда разработчики выпустят обновление, то юзеру придет уведомление.

Google Play представляет собой магазин приложений, в котором пользователи Android могут скачать книги, игры, музыку, фильмы компании Google и других корпораций.

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 Теги: Google, Play Store

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Вчера, 23:54 » Автор: Татьяна Ларина
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