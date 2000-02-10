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Раздел: Технологии  
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В Xiaomi поделились невероятными планами на ближайшие два года

В Xiaomi поделились невероятными планами на ближайшие два года Амбициозное заявление сделал генеральный директор китайской компании.

На днях генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь снова заявил об очень серьезной цели. Его компания планирует стать лидером по производству смартфонов в Китае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.

Лей Цзюнь считает, что Xiaomi для достижения указанной цели понадобится порядка 10кварталов. Это означает, что в 2020 году Xiaomi должна возглавить китайский рынок смартфонов.

Ей предстоит опередить Oppo, Vivo и Huawei. Последняя, к слову, продает 140 млн смартфонов в год, в то время, как Xiaomi — порядка 60-80 млн смартфонов.

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В 2018 году Xiaomi также должна войти в топ-500 компаний мира, а в течение десяти лет доход компании должен достичь 1 трлн юаней, или $160 млрд.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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