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Раздел: Технологии  
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Безопасность iPhone поставлена под серьёзную угрозу

Безопасность iPhone поставлена под серьёзную угрозу В Сети появились фрагменты программного кода iBoot, позволяющие хакерам использовать уязвимости системы.

Пару дней назад компания Apple попала в очень неприятную ситуацию, связанную с утечкой в Сеть фрагмента исходного кода iPhone, отвечающего за безопасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.

Файлы были размещены злоумышленниками на площадке GitHub. Они относятся к iBoot — важнейшему элементу безопасности смартфонов Apple, который проверяет подлинность ядра операционной системы при загрузке.

Завладев этими файлами, киберпреступники могут получить доступ к уязвимостям операционной системы iOS, либо создать такие дыры самостоятельно. Эксперты называют данную утечку кода самой крупной в истории компании.

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Представители корпорации Apple уже потребовали от сайта GitHub, чтобы эта информация была удалена.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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