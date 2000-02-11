Раздел: Технологии
Безопасность iPhone поставлена под серьёзную угрозу
В Сети появились фрагменты программного кода iBoot, позволяющие хакерам использовать уязвимости системы.
Пару дней назад компания Apple попала в очень неприятную ситуацию, связанную с утечкой в Сеть фрагмента исходного кода iPhone, отвечающего за безопасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Файлы были размещены злоумышленниками на площадке GitHub. Они относятся к iBoot — важнейшему элементу безопасности смартфонов Apple, который проверяет подлинность ядра операционной системы при загрузке.
Завладев этими файлами, киберпреступники могут получить доступ к уязвимостям операционной системы iOS, либо создать такие дыры самостоятельно. Эксперты называют данную утечку кода самой крупной в истории компании.
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Представители корпорации Apple уже потребовали от сайта GitHub, чтобы эта информация была удалена.
Пару дней назад компания Apple попала в очень неприятную ситуацию, связанную с утечкой в Сеть фрагмента исходного кода iPhone, отвечающего за безопасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.
Файлы были размещены злоумышленниками на площадке GitHub. Они относятся к iBoot — важнейшему элементу безопасности смартфонов Apple, который проверяет подлинность ядра операционной системы при загрузке.
Завладев этими файлами, киберпреступники могут получить доступ к уязвимостям операционной системы iOS, либо создать такие дыры самостоятельно. Эксперты называют данную утечку кода самой крупной в истории компании.
Читайте также: Facebook тестирует долгожданную новую функцию
Представители корпорации Apple уже потребовали от сайта GitHub, чтобы эта информация была удалена.
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