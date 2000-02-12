Раздел: Технологии
Производители смарт-часов столкнулись с серьезной проблемой
Гаджеты на Android Wear вскоре могут пропасть с рынка.
Американская Google вот уже как несколько лет занимается разработкой и улучшением операционной системы Android Wear, предназначенное для использования на смарт-часах. Свою фирменную продукцию на базе этой ОС выпускают многие производители, в том числе LG и Motorola, однако вскоре «поисковый гигант» может официально отказаться от дальнейшей поддержки своей фирменной операционной системы, но не по своей собственной воле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВСвiтi.
Как пишет Ars Technica, компания Qualcomm приняла решение отказаться от разработки новых процессоров для смарт-часов. Практически во всех часах на Android Wear используются именно ее комплектующие, найти замену которым на рынке практически невозможно. Сначала все производители наручных электронных устройств использовали кастомных процессоры, предназначенные для смартфонов, но в 2016 году необходимость в этом отпала, поскольку был представлен чип Snapdragon Wear 2100.
Процессор Snapdragon Wear 2100 от Qualcomm, анонсированный в начале 2016 года, предназначен исключительно для использования в смарт-часах. Однако, с тех самых пор американский чипмейкер его так ни разу и не обновил, поэтому он уже очень сильно устарел. Этот чип производится по 28-нм техпроцессору, который считался устаревшим даже на момент начала продаж основного компонента.
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Компания Qualcomm на днях свернула производство Snapdragon Wear 2100, но не анонсировала новую версию этого процессора. Это может говорить только о том, что рынок смарт-часов ей больше не интересен, а если это действительно то, то всем производителям часов на Android Wear, которых теперь крайне мало, придется искать какие-то альтернативные комплектующие для своей продукции. На фоне и без того слабой популярность таких наручных устройств, Google может полностью прекратить разработку операционной системы для смарт-часов, так как расходы на это не окупятся.
Американская Google вот уже как несколько лет занимается разработкой и улучшением операционной системы Android Wear, предназначенное для использования на смарт-часах. Свою фирменную продукцию на базе этой ОС выпускают многие производители, в том числе LG и Motorola, однако вскоре «поисковый гигант» может официально отказаться от дальнейшей поддержки своей фирменной операционной системы, но не по своей собственной воле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВСвiтi.
Как пишет Ars Technica, компания Qualcomm приняла решение отказаться от разработки новых процессоров для смарт-часов. Практически во всех часах на Android Wear используются именно ее комплектующие, найти замену которым на рынке практически невозможно. Сначала все производители наручных электронных устройств использовали кастомных процессоры, предназначенные для смартфонов, но в 2016 году необходимость в этом отпала, поскольку был представлен чип Snapdragon Wear 2100.
Процессор Snapdragon Wear 2100 от Qualcomm, анонсированный в начале 2016 года, предназначен исключительно для использования в смарт-часах. Однако, с тех самых пор американский чипмейкер его так ни разу и не обновил, поэтому он уже очень сильно устарел. Этот чип производится по 28-нм техпроцессору, который считался устаревшим даже на момент начала продаж основного компонента.
Читайте также: LG запатентовала телефон-трансформер с тремя экранами
Компания Qualcomm на днях свернула производство Snapdragon Wear 2100, но не анонсировала новую версию этого процессора. Это может говорить только о том, что рынок смарт-часов ей больше не интересен, а если это действительно то, то всем производителям часов на Android Wear, которых теперь крайне мало, придется искать какие-то альтернативные комплектующие для своей продукции. На фоне и без того слабой популярность таких наручных устройств, Google может полностью прекратить разработку операционной системы для смарт-часов, так как расходы на это не окупятся.
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