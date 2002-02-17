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Раздел: Технологии  
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Новая модель Xiaomi может стать конкурентом iPhone X

Новая модель Xiaomi может стать конкурентом iPhone XСудя по результатам тестирования в бенчмарке AnTuTu, новый флагман Xiaomi может оказаться мощнее iPhone X.

Согласно имеющимся данным, это Xiaomi Mi Mix 2S, презентация которого должна состояться уже совсем скоро. Аппарат оказался более чем в два раза мощнее обычного Mi Mix 2 и оставил далеко позади последние смартфоны от Apple.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Xiaomi Mi Mix 2S на базе нового флагманского процессора Snapdragon 845 набрал в AnTuTu 270 461 балл. Если опубликованный скриншот не является подделкой, то перед нами новый самый мощный смартфон в мире. Для сравнения, устройства с процессором Snapdragon 835 набирают порядка 170-180 тысяч баллов.

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На данный момент самыми быстрыми смартфонами на рынке являются iPhone 8, 8 Plus и X на базе шестиядерного процессора Apple A11 Bionic. В AnTuTu они показывают порядка 220-230 тысяч очков.
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Сегодня, 13:49 » Автор: Владимир Латенко
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