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Раздел: Технологии  
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Xiaomi порадовали фанатов новой функцией в Redmi Note 5 Pro

Xiaomi порадовали фанатов новой функцией в Redmi Note 5 Pro Новенький телефон получит новую функцию, которая будет защищать данные и облегчать вход.

Redmi Note 5 Pro от Xiaomi очень привлекателен. Он оснащен лучшим процессором, хорошими передней и задней камерами и отличается привлекательной ценой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.

Когда компания запустила устройство 14 февраля, они также объявили о новой функции MIUI. Xiaomi объявила, что Redmi Note 5 Pro скоро получит Face Unlock в марте месяце через OTA.

Сегодня была первая продажа устройства, и обновление Face Unlock уже пришло. Новая информация была объявлена Клинтоном Джеффом, представителем PR продуктов компании Xiaomi. Репортер Xiaomi сделали Твит, чтобы объявить новости. Они также добавили, что обновление поступило с MIUI v9.2.4 и поставляется с оптимизацией камеры.

Были незначительные проблемы с тем, что камера не достигла высоких отметок в некоторых тестах. Однако, обновление должно это устранить.

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Точность и безопасность Face Unlock все же радует. OnePlus 5T идет с молниеносным Face Unlock, но он жертвует безопасностью для достижения этой скорости. Нам еще предстоит увидеть, насколько эта новая функция Redmi Note 5 Pro действительно актуальна. Это первое устройство Xiaomi, которое получит Face Unlock.
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 Теги: Xiaomi, Redmi Note 5 Pro, фанаты, функция

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Сегодня, 01:34 » Автор: Едгар Букмирза
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