Раздел: Технологии
Huawei отказалась от идеи скопировать дизайн iPhone X
Новый смартфон Huawei будет выглядеть по-другому.
Huawei, очевидно, отказалась от идеи выпуска флагманского смартфона в стиле iPhone X. На это указывают «живые» снимки Huawei P20, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PortalTele.
На представленных фотографиях изображен аппарат, в значительной степени отличающийся от того, что мы привыкли считать следующим флагманом компании. Главное, на чем останавливается глаз при взгляде на фронтальную панель Huawei P20, — отсутствие дисплейной выемки, куда, предположительно, планировалось встроить аналог Face ID.
Экран смартфона имеет форму правильного прямоугольника без малейших признаков асимметрии. Исчезновение выемки может быть косвенным свидетельством того, что инженеры Huawei не сумели уместить трехмерную камеру с функцией распознавания лиц в корпус смартфона, избрав в качестве предпочтительного метода идентификации встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
Тыльная часть смартфона также изменилась. Теперь сдвоенная камера располагается горизонтально, а не вертикально по образу и подобию iPhone X. Нам это кажется правильным шагом, поскольку для производителя такого уровня, как Huawei, должно быть зазорно копировать идеи конкурентов.
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Еще одна особенность смартфона, представленного на снимках, заключается в отсутствии кнопок регулировки громкости. Объяснить их исчезновение, по мнению коллег, достаточно просто. Скорее всего, одна из боковых граней Huawei P20 будет сенсорной, позволяя регулировать громкость сигналов.
Huawei, очевидно, отказалась от идеи выпуска флагманского смартфона в стиле iPhone X. На это указывают «живые» снимки Huawei P20, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PortalTele.
На представленных фотографиях изображен аппарат, в значительной степени отличающийся от того, что мы привыкли считать следующим флагманом компании. Главное, на чем останавливается глаз при взгляде на фронтальную панель Huawei P20, — отсутствие дисплейной выемки, куда, предположительно, планировалось встроить аналог Face ID.
Экран смартфона имеет форму правильного прямоугольника без малейших признаков асимметрии. Исчезновение выемки может быть косвенным свидетельством того, что инженеры Huawei не сумели уместить трехмерную камеру с функцией распознавания лиц в корпус смартфона, избрав в качестве предпочтительного метода идентификации встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
Тыльная часть смартфона также изменилась. Теперь сдвоенная камера располагается горизонтально, а не вертикально по образу и подобию iPhone X. Нам это кажется правильным шагом, поскольку для производителя такого уровня, как Huawei, должно быть зазорно копировать идеи конкурентов.
Читайте также: В США строят механические часы, которые проработают более 10 тысяч лет
Еще одна особенность смартфона, представленного на снимках, заключается в отсутствии кнопок регулировки громкости. Объяснить их исчезновение, по мнению коллег, достаточно просто. Скорее всего, одна из боковых граней Huawei P20 будет сенсорной, позволяя регулировать громкость сигналов.
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