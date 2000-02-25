Раздел: Технологии
Vivo продолжает удивлять фанатов необычными решениями для своего флагмана
Многие детали компания все еще не раскрыла.
В течение последнего месяца мы неоднократно получали информацию о работе китайского вендора Vivo над рекордно безрамочным смартфоном. На этой неделе производитель наконец подтвердил существование аппарата, раскрыл его название и намекнул на дату анонса.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Смартфон получит название Vivo Apex. Опубликованный видеотизер подтвердил минимальную толщину рамок вокруг экрана. Ещё одна уникальная «фишка» Vivo Apex — возможность считывания отпечатка пальца в любой части нижней половины экрана. Вероятно, аппарат представят на специальном мероприятии 26 февраля.
Слухи о характеристиках до сих пор неоднозначны: инсайдеры говорят о процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной памяти, накопителе на 512 ГБ и двойной камере с четырёхкратным зумом без потери качества. Отсутствие разговорного динамика намекает на элемент для костной проводимости звука. Непонятным остаётся расположение фронтальной камеры.
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Стоимость Vivo Apex пока не раскрывается, однако рассчитывать на доступный ценник и широкую географию продаж не приходится.
В течение последнего месяца мы неоднократно получали информацию о работе китайского вендора Vivo над рекордно безрамочным смартфоном. На этой неделе производитель наконец подтвердил существование аппарата, раскрыл его название и намекнул на дату анонса.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Смартфон получит название Vivo Apex. Опубликованный видеотизер подтвердил минимальную толщину рамок вокруг экрана. Ещё одна уникальная «фишка» Vivo Apex — возможность считывания отпечатка пальца в любой части нижней половины экрана. Вероятно, аппарат представят на специальном мероприятии 26 февраля.
Слухи о характеристиках до сих пор неоднозначны: инсайдеры говорят о процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной памяти, накопителе на 512 ГБ и двойной камере с четырёхкратным зумом без потери качества. Отсутствие разговорного динамика намекает на элемент для костной проводимости звука. Непонятным остаётся расположение фронтальной камеры.
Читайте также: Рассекречен облик флагмана Vivo X6
Стоимость Vivo Apex пока не раскрывается, однако рассчитывать на доступный ценник и широкую географию продаж не приходится.
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