» » Vivo продолжает удивлять фанатов необычными решениями для своего флагмана
Раздел: Технологии  
0

Vivo продолжает удивлять фанатов необычными решениями для своего флагмана

Vivo продолжает удивлять фанатов необычными решениями для своего флагманаМногие детали компания все еще не раскрыла.

В течение последнего месяца мы неоднократно получали информацию о работе китайского вендора Vivo над рекордно безрамочным смартфоном. На этой неделе производитель наконец подтвердил существование аппарата, раскрыл его название и намекнул на дату анонса.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Смартфон получит название Vivo Apex. Опубликованный видеотизер подтвердил минимальную толщину рамок вокруг экрана. Ещё одна уникальная «фишка» Vivo Apex — возможность считывания отпечатка пальца в любой части нижней половины экрана. Вероятно, аппарат представят на специальном мероприятии 26 февраля.

Слухи о характеристиках до сих пор неоднозначны: инсайдеры говорят о процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной памяти, накопителе на 512 ГБ и двойной камере с четырёхкратным зумом без потери качества. Отсутствие разговорного динамика намекает на элемент для костной проводимости звука. Непонятным остаётся расположение фронтальной камеры.

Читайте также: Рассекречен облик флагмана Vivo X6

Стоимость Vivo Apex пока не раскрывается, однако рассчитывать на доступный ценник и широкую географию продаж не приходится.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: телефон, флагман, Vivo, экран, тонкий

Загрузка...
Сегодня, 01:17 » Автор: Едгар Букмирза
     235
     0

Похожие новости по теме

BLU Products представила новый смартфон Vivo BLU Products представила новый смартфон Vivo

Новый смартфон Vivo 8L уже вышел в продажу.

В Сеть попал снимок трехкамерного смартфона Vivo Xplay 7 В Сеть попал снимок трехкамерного смартфона Vivo Xplay 7

Дата выхода флагмана пока неизвестна

Vivo выпустит смартфон с 6 ГБ RAM Vivo выпустит смартфон с 6 ГБ RAM

Продолжают поступать новости о будущих смартфонах на платформе Snapdragon 820.

Vivo анонсировала новые версии флагмана X6 Plus Vivo анонсировала новые версии флагмана X6 Plus

В китайском центре сертификации TENAA был зарегистрирован смартфон Vivo X6S Plus.

Рассекречен облик флагмана Vivo X6 Рассекречен облик флагмана Vivo X6

Официальный релиз Vivo X6 ожидается уже в этом месяце.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх