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Раздел: Технологии  
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Британские ученые нашли способ использовать альтернативную энергию для поездов

Британские ученые нашли способ использовать альтернативную энергию для поездовЭто бы сильно снизило траты и сделало бы индустрию здоровее.

В Великобритании физики предлагают обеспечить поезда солнечной энергией. Речь идёт о переводе локомотивов на экологический вид питания. Предполагается монтаж панелей для сбора энергии по всей линии железнодорожных путей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Большая часть ж/д путей пролегает в местах, где возможно собирать энергию Солнца. Инженеры из имперского колледжа Лондона представили общественности доклад, в котором излагается план установки панелей вдоль путей, посредством подачи тягового тока в двигатели электровозов.

Если правительство страны поддержит инициативу и удастся привлечь инвесторов, план может обрести форму пилотного проекта. Идея перевода транспортного сообщения на солнечную энергию возникла в движении «зелёных», она поддержана и может превратиться в реальный проект.

Проект имеет большой потенциал, особенно там, где трудно получить постоянный доступ к электросетям. Об этом заявил в массмедиа профессор Тим Грин (Tim Green).

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Панели вырабатывают постоянный ток напряжением 600-800 Вольт, а железные дороги в сельской местности работают на напряжении 750 Вольт. Отсутствует необходимость преобразования имеющегося тока в переменный, подстанции расположены примерно через каждые три километра, это также удобно для реализации проекта, подчёркивает Грин.
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 Теги: ученые, альтернативная энергия, энергия, солнце, поезд, железная дорога

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Сегодня, 02:09 » Автор: Едгар Букмирза
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