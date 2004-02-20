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Раздел: Технологии  
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Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+

Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+ Смартфоны работают на платформе Android 8 (Oreo).

Представленные Samsung новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ получили улучшенный экран, камеры с поддержкой сверхзамедленной съемки видео и анимированные «селфимоджи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CNews.

Samsung Electronics представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+. Новинки получили новый «безграничный» дисплей на матрице Super AMOLED, новейшие процессоры, выполненные с применением новейшего технологического процесса 10 нм, качественные камеры, а также список новых и расширенных функциональных возможностей.

Galaxy S9 и S9+ получили улучшенный звук за счет технологии Dolby Atmos и стереодинамиков AKG, а также приложение SmartThings для управления «подключенной» бытовой техникой и «умным домом» Samsung.

«Наши смартфоны меняются вместе с тем, как трансформируются способы самовыражения и коммуникации, – отметил президент и глава подразделения ИТ и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). – Для Galaxy S9 и S9+ мы создали совершенно новую камеру. Флагманские смартфоны не только позволяют снимать фото и видео наилучшего качества при любых условиях, но и создают уникальные и персонализированные инструменты для общения».

Оба новых аппарата представлены на платформе Android 8 (Oreo). Помимо этого, смартфоны Galaxy S9 и S9+ получили защиту от влаги и пыли, а также защиту данных на базе платформы безопасности Samsung Knox 3.1.

«Безграничный дисплей» с технологией Super AMOLED Infinity, впервые представленный в моделях Galaxy S8, получил дальнейшее развитие в модельном ряду девятой серии. Смартфон Galaxy S9 оснащен 5,8-дюймовым Quad HD+ изогнутым Super AMOLED дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 570 ppi (пикселей на дюйм), Galaxy S9+ получил 6,2-дюймовый Quad HD+ изогнутый Super AMOLED дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 529 ppi. Габариты аппаратов составляют 147,7 x 68,7 x 8,5 мм и 158,1 x 73,8 x 8,5 мм, вес 163 г и 189 г, соответственно. Оба смартфона обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфоны выполнены на 64-битных 8-ядерных процессорах собственного производства компании и оснащены 4 ГБ (Galaxy S9) или 6 ГБ (Galaxy S9+) оперативной памяти, 64 ГБ (Galaxy S9) или 64 ГБ/256 ГБ (Galaxy S9+) встроенной памяти. Каждый смартфон имеет один слот Nano SIM и второй универсальный слот с возможностью использования карт Nano SIM или флеш-карт MicroSD емкостью до 400 ГБ.

Обе модели поддерживают стандарт быстрой проводной зарядки, совместимый с QC 2.0, и беспроводную зарядку, совместимую с WPC и PMA. Смартфон Galaxy S9 получил аккумулятор емкостью 3000 мАч, Galaxy S9+ емкостью 3500 мАч.

Особое внимание при разработке Galaxy S9 и S9+ было уделено качеству съемки фото и видео. Сверхбыстрый сенсор Dual Pixel с вычислительной мощностью и памятью позволяет делать снимки высокого качества.

Galaxy S9 получил основную 12 МП камеру Dual Pixel 12МП с автофокусом, оптической стабилизацией и объективом F1.5/F2.4, а также фронтальную 8 МП камеру с автофокусом и апертурой F1.7.

Galaxy S9+ оснащается основной сдвоенной автофокусной 2 х 12 МП камерой Dual Pixel с двойной оптической стабилизацией: одна из камер оснащена широкоформатным объективом F1.5/F2.4, вторая оптикой F2.4; фронтальная 8 МП камера имеет объектив с апертурой F1.7.

Функции камеры смартфонов Galaxy S9 и S9+ включают режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать сверхзамедленные видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Galaxy S9 и S9+ способны автоматически улавливать движение в кадре благодаря встроенному в камеру датчику движения. Камера автоматически начнет запись при попадании движущегося объекта в поле датчика – пользователям понадобится только заранее включить камеру.

После записи пользователь сможет выбрать фоновую музыку из 35 разных вариантов или добавить мелодию из собственной фонотеки. Из видеороликов можно с легкостью одним нажатием на экран создавать GIF-файлы, выполненные в трех разных стилях зацикливания, а также редактировать и пересылать их.

Новая функция «Селфимоджи» позволит пользователям создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, поведением и даже голосом. Функция «Селфимоджи» использует алгоритм машинного обучения, который анализирует 2D-изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица, чтобы создать персонализированную 3D-модель с такой же мимикой – например, кивающую или подмигивающую. Селфимоджи позволяют делиться своими эмоциями не только с помощью видео, но и посредством стикеров в стандартном формате AGIF, который поддерживает большинство популярных мессенджеров.

Интеллектуальный помощник Samsung Bixby, интегрированный в камеру, использует дополненную реальность и технологии машинного обучения, чтобы предоставлять полезную информацию о том, что окружает пользователя. Находя и распознавая объекты в реальном времени, Bixby демонстрирует нужную информацию на экране поверх изображения объекта. Например, пользователи могут переводить иностранные тексты в реальном времени с помощью инструмента Мгновенный переводчик, а также узнавать полезную информацию о местности, совершать покупки в онлайн-магазинах, которые они видят в реальности, или вести подсчет калорий за день.

С новыми смартфонами также представлена док-станция нового поколения Samsung DeX, которая позволит использовать мобильное устройство как персональный компьютер. С док-станцией Samsung DeX Pad пользователи могут подключать Galaxy S9 и S9+ к монитору, клавиатуре и мышке, чтобы редактировать документы, играть в игры на большом экране. Смартфон при этом может быть использован в качестве сенсорной клавиатуры или как тачпад.

Помимо защиты персональных данных с помощью платформы безопасности Samsung Knox 3.1, Galaxy S9 и S9+ также поддерживают три способа биометрической аутентификации – по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Пользователи могут выбрать оптимальный способ защитить свой смартфон и всю информацию на нем. На Galaxy S9 и S9+ также впервые доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой - для доступа к защищенной папке.

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Galaxy S9 и S9+ оснащены усовершенствованным оптическим сенсором, который предоставляет подробную и точную информацию о ключевых показателях физического состояния владельца. Сенсор позволяет Galaxy S9 и S9+ следить за нагрузкой на сердце (HeartLoad Factor) пользователя в данный момент времени.

Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
Samsung представила новые флагманы: Galaxy S9 и S9+
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 Теги: Samsung, Galaxy

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Сегодня, 15:18 » Автор: Евгений Шевченко
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