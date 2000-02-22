» » Компания Panasonic выпустила планшет-тепловизор для оборонного сектора
Раздел: Технологии  
0

Компания Panasonic выпустила планшет-тепловизор для оборонного сектора

Компания Panasonic выпустила планшет-тепловизор для оборонного сектораПланшет смогут купить уже в этом году.

Компания Panasonic представила на MWC 2018 полностью защищенный 7-дюймовый планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 с тепловизионной камерой FLIR Lepton.

Камера имеет разрешение 160×120, отображает диапазон температур от -20 до 400 градусов Цельсия (плюс-минус 5 градусов) и позволяет пользователям снимать и обрабатывать точные инфракрасные изображения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на expert.

На инфракрасных снимках, сделанных с помощью планшета, можно отчетливо различить источники различных проблем — от потерь энергии, проникновения влаги и структурных нарушений до перегрева электрического и механического оборудования.

Два варианта программного обеспечения — Standard и Pro (расширенная лицензия) — дают возможность пользователям визуализировать широкий диапазон температур, делать снимки, записывать видео и добавлять в изображения специальные метки, как например, QR-коды. Далее изображения можно экспортировать в различные бизнес-приложения вместе с цифрами, метками и другими деталями, позволяющими определить местонахождение источника проблем.

Приложение для тепловидения разработано Panasoniс с опорой на 20-летний опыт создания аппаратных и программных решений для бизнес-клиентов. Планшет с тепловизионной камерой идеально подходит для решения широкого спектра промышленных задач и найдет применение в целом ряде отраслей. Их активно используют пожарные и сотрудники МЧС, они необходимы в оборонном секторе, в нефтяном и газовом секторах, авиации, автомобилестроении, строительстве, а также для контроля на производстве. Кроме того, тепловизионные камеры все чаще находят применение в работе коммунальных, ремонтных и сервисных служб.

Читайте также: Panasonic выпустила смартфон на Windows 10 Mobile

Оснащенный процессором 6-го поколения Intel Core или Atom Core планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 работает на операционной системе Windows 10 Pro и обладает широким функционалом. Время полноценной работы устройства можно увеличить с 8 до 16 часов, благодаря возможности «горячей» замены батареи, что особенно важно для мобильных сотрудников.

При работе на улице весьма актуальным будет яркий (до 500 кд/м²!) емкостный дисплей с разрешением WXGA (1200×800 точек), изображение на котором отлично видно даже при ярком солнце. Дисплей устройства сенсорный, поддерживающий мультитач (до 10 одновременных касаний). Также с дисплеем можно работать в перчатках или использовать стилус.

При желании к базовой конфигурации планшета можно добавить сканер штрихкодов, считыватель смарт-карт, COM-порт и 4G. Благодаря технологиям Panasonic планшет обеспечивает устойчивую передачу данных даже при минимальном сигнале сотовой и Wi-Fi-сети. Toughpad FZ-M1 может легко поместиться в карман, а его безвентиляторная конструкция обеспечивает совершенно бесшумную работу. У планшета высокий рейтинг защиты IP65, он устойчив к падениям с высоты до 180 см.

Panasonic Toughpad FZ-M1 с тепловизионной камерой будет доступен в Европе с конца февраля 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Panasonic, планшет, тепловизор, техника, армия

Загрузка...
Сегодня, 01:48 » Автор: Едгар Букмирза
     237
     0

Похожие новости по теме

Panasonic выпустила смартфон на Windows 10 Mobile Panasonic выпустила смартфон на Windows 10 Mobile

Многие уверены, что у Windows-смартфонов нет будущего, но японская компания Panasonic считает по другому.

MWC 2016: Panasonic представила сверхзащищенные планшеты MWC 2016: Panasonic представила сверхзащищенные планшеты

Продажи новинок стартуют уже в марте.

Panasonic обновила гигантский планшет Toughpad 4K Performance Panasonic обновила гигантский планшет Toughpad 4K Performance

Компания Panasonic представила новую модификацию огромного планшета Toughpad 4K Performance: устройство получило обозначение FZ-Y1D.

Выставка CES 2014: новинки от Panasonic - видеокамера, телевизор, планшет и суперфен. Фото Выставка CES 2014: новинки от Panasonic - видеокамера, телевизор, планшет и суперфен. Фото

В рамках пресс-конференции Panasonic представила инновационную видеокамеру и телевизор. Поклонников бренда порадовал и безвредный фен. VIERA Life+ Screen VIERA Life+ Screen — новая технология, которой в скором времени будет оснащаться телевизионная техника Panasonic.

В ноябре появится гигантский планшет Panasonic 4K Toughpad В ноябре появится гигантский планшет Panasonic 4K Toughpad

Еще в январе этого года на выставке CES состоялся дебют уникального устройства - планшетного компьютера Panasonic 4K Toughpad. На этот раз планшет отличился своим присутствием на мероприятии IFA, которое этими днями проходит в Берлине. Наконец разработчики приоткрыли завесу таинственности над впечатляющим девайсом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх