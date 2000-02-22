Компания Panasonic выпустила планшет-тепловизор для оборонного сектора

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Многие уверены, что у Windows-смартфонов нет будущего, но японская компания Panasonic считает по другому.

В рамках пресс-конференции Panasonic представила инновационную видеокамеру и телевизор. Поклонников бренда порадовал и безвредный фен. VIERA Life+ Screen VIERA Life+ Screen — новая технология, которой в скором времени будет оснащаться телевизионная техника Panasonic.

Еще в январе этого года на выставке CES состоялся дебют уникального устройства - планшетного компьютера Panasonic 4K Toughpad. На этот раз планшет отличился своим присутствием на мероприятии IFA, которое этими днями проходит в Берлине. Наконец разработчики приоткрыли завесу таинственности над впечатляющим девайсом.