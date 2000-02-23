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AC Wellness: Apple открыли клиники для своих сотрудников

AC Wellness: Apple открыли клиники для своих сотрудников Компания будет выбирать только лучшее для своих работников.

AC Wellness, а именно так будет называться частное медицинское учреждение, которое будет оказывать необходимые услуги в сфере здравоохранения, открытое американской корпорацией Apple. Отметим, что там будут лечиться сотрудники компании, а также их ближайшие родственники.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на inform-ua.info.

По сведениям CNBS, которые, в свою очередь ссылаются на нескольких источников информации, запуск клиник AC Wellness произойдет уже этой весной. Там будут обслуживаться исключительно сотрудники компании Apple.

Эта новая группа первичной помощи - группа медицинских учреждений, которая работает независимо от Apple, но ее работа посвящена сотрудникам данной компании. Изначально там будут обслуживаться только работники Apple в округе Санта-Клара (Купертино, Калифорния), где находится ее штаб-квартира. Сейчас известно о работе двух клиник AC Wellness.

Уже начался набор кадров, ведь AC Wellness ищет врачей первой и неотложной помощи, практикующих медсестер, флеботомистов (лаборант, берущий кровь на анализ) и тренеров. Помимо открытия AC Wellness, Apple планирует заниматься разработкой приложения, которое бы пропагандировало здоровый образ жизни и предотвращало заболевания.

Как сообщает Центр США по контролю и профилактике заболеваний, проблемы со здоровьем приводят к тому, что 69 миллионов рабочих сообщают о пропущенных днях каждый год, сокращая объем производства на 260 миллиардов долларов в год. Кстати, на данный момент у Apple есть один оздоровительный центр в штаб-квартире, расположенной в Купертино, в котором трудится ряд докторов, хиропрактиков, диетологов и физиотерапевтов.

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Данная новость возникла на почве, когда стало известно, что такие компании как Amazon заявила о том, что будет сотрудничать с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase в сфере здравоохранения. Несмотря на все факты, подтвержденные источниками из Apple, но чьи имена не хотят распространять, представитель корпорации отказался как-либо комментировать поступившую информацию.
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 Теги: AC Wellness:, Apple, клиники, больницы, сотрудники

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Сегодня, 00:58 » Автор: Едгар Букмирза
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