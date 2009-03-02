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Раздел: Технологии  
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Instagram готовится к запуску видеозвонков

Instagram готовится к запуску видеозвонковКомпания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.

В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".

Компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.

"Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.

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Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".
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 Теги: Instagram, видеозвонки

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Сегодня, 15:25 » Автор: Богдан Процив
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