Раздел: Технологии
Instagram готовится к запуску видеозвонков
Компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.
В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.
Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".
Компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.
"Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.
Читайте также: Мощность Samsung Galaxy S9 испытали в тестах
Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".
В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.
Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".
Компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.
"Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.
Читайте также: Мощность Samsung Galaxy S9 испытали в тестах
Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".
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