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Раздел: Технологии  
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Назван средний "срок жизни" iPhone

Назван средний "срок жизни" iPhoneРасчеты опирались на открытую информацию, представленную корпорацией Apple

Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Расчеты Asymco опирались на открытую информацию, представленную корпорацией Apple, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиарда смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, и есть средний срок применения продуктов компании.

Отмечается, что любители iPhone и MAC сейчас стали склонны не расставаться со своими устройствами все более продолжительное время. Ведь, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

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Напомним, Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий - с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но бюджетней.
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 Теги: iPhone, смартфон

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Сегодня, 15:55 » Автор: Татьяна Ларина
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