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Раздел: Технологии  
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Китай продолжает бороться с криптовалютами: доступ к криптобиржам планеты заблокирован

Китай продолжает бороться с криптовалютами: доступ к криптобиржам планеты заблокированТехническая блокировка указанных сайтов состоялась 9 марта.

Китай продолжает бороться с криптовалютами всевозможными способами. На сей раз под раздачу попали крупнейшие криптовалютные биржи мира, к которым отныне доступ в стране закрыт. В список попали такие торговые площадки, как Binance, BitMEX, Gate.io и Bitfinex.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cryptellect.net.

Впервые стало известно о возможном запрете указанных криптовалютных бирж еще в феврале. Теперь слухи стали реальностью и воспользоваться крупнейшими торговыми площадками мира жители Поднебесной больше не смогут.

Данное решение стало очередным шагом на пути борьбы Китая с криптовалютами. До блокировки криптобирж власти страны успели закрыть доступ к криптообменникам в социальных сетях, которые применялись внебиржевыми сервисами для работы с клиентами и проведения финансовых операций.

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Перед закрытием доступа к криптовалютным биржам появилось сообщение о том, что власти Китая намерены открыть государственную площадку для торговли криптовалютами. Однако на фоне борьбы с цифровыми деньгами, отношение к подобным заявлениям весьма скептическое.
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 Теги: Китай, криптобиржам планеты

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Сегодня, 18:25 » Автор: Едгар Букмирза
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