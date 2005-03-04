Раздел: Технологии
Китай продолжает бороться с криптовалютами: доступ к криптобиржам планеты заблокирован
Техническая блокировка указанных сайтов состоялась 9 марта.
Китай продолжает бороться с криптовалютами всевозможными способами. На сей раз под раздачу попали крупнейшие криптовалютные биржи мира, к которым отныне доступ в стране закрыт. В список попали такие торговые площадки, как Binance, BitMEX, Gate.io и Bitfinex.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cryptellect.net.
Впервые стало известно о возможном запрете указанных криптовалютных бирж еще в феврале. Теперь слухи стали реальностью и воспользоваться крупнейшими торговыми площадками мира жители Поднебесной больше не смогут.
Данное решение стало очередным шагом на пути борьбы Китая с криптовалютами. До блокировки криптобирж власти страны успели закрыть доступ к криптообменникам в социальных сетях, которые применялись внебиржевыми сервисами для работы с клиентами и проведения финансовых операций.
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Перед закрытием доступа к криптовалютным биржам появилось сообщение о том, что власти Китая намерены открыть государственную площадку для торговли криптовалютами. Однако на фоне борьбы с цифровыми деньгами, отношение к подобным заявлениям весьма скептическое.
Китай продолжает бороться с криптовалютами всевозможными способами. На сей раз под раздачу попали крупнейшие криптовалютные биржи мира, к которым отныне доступ в стране закрыт. В список попали такие торговые площадки, как Binance, BitMEX, Gate.io и Bitfinex.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cryptellect.net.
Впервые стало известно о возможном запрете указанных криптовалютных бирж еще в феврале. Теперь слухи стали реальностью и воспользоваться крупнейшими торговыми площадками мира жители Поднебесной больше не смогут.
Данное решение стало очередным шагом на пути борьбы Китая с криптовалютами. До блокировки криптобирж власти страны успели закрыть доступ к криптообменникам в социальных сетях, которые применялись внебиржевыми сервисами для работы с клиентами и проведения финансовых операций.
Читайте также: В Киеве полиция устроила погоню за пьяным водителем
Перед закрытием доступа к криптовалютным биржам появилось сообщение о том, что власти Китая намерены открыть государственную площадку для торговли криптовалютами. Однако на фоне борьбы с цифровыми деньгами, отношение к подобным заявлениям весьма скептическое.
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