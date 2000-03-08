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Раздел: Технологии  
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Нарушитель не скроется: Китай тестирует умные очки, которые вычисляют преступников

Нарушитель не скроется: Китай тестирует умные очки, которые вычисляют преступниковС помощью новых данных власти намерены анализировать поведение каждого гражданина.

На контрольно-пропускном пункте на окраине Пекина местная полиция на этой неделе проверит новый инструмент безопасности: умные очки, которые могут мгновенно фиксировать черты лица, регистрационные знаки автомобилей, и сопоставлять их с базой данной подозреваемых в режиме реального времени.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Очки, созданные компанией LLVision, сканируют лица пассажиров автомобилей и выводят слова «черный список», когда они совпадают с централизованным списком нарушителей. Как утверждают местные СМИ, в частности, China Digital Times, тест оборудования, который совпадает с проведением ежегодного заседания китайского парламента в Пекине, подчеркивает стремление лидеров Китая по использованию технологий для повышения безопасности в стране.

«Китайское руководство когда-то испытывало тревогу по поводу развития интернет-технологий и коммуникационных технологий», — отметил Дэвид Бандурски, сооснователь проекта China Media и исследователь в области средств массовой информации в Университете Гонконга. «Сейчас они видят в них абсолютно необходимые инструменты социального и политического контроля».

Однако исполнительный директор LLVision Ву Фэй заявил, что китайские граждане не должны беспокоиться о проблемах конфиденциальности, поскольку власти Китая используют оборудование для «благородных причин» — только для поимки подозреваемых и лиц, скрывающихся от правосудия. «Мы доверяем правительству», — добавил он в интервью агентству Reuters.

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Китай при президенте Си Цзиньпине делает упор на использование технологий: искусственном интеллекте, распознавании лиц и big data. К примеру, в феврале стало известно, что правительство страны планирует присвоить рейтинг каждому гражданину республики — к 2020 году в стране заработает так называемая «система социального кредита». По его шкале государство оценит карьерные достижения людей, их образование и уровень дохода; также на положение в рейтинге будет влиять поведение пользователей в интернете.
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 Теги: Китай, умные очки

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Сегодня, 18:33 » Автор: Едгар Букмирза
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