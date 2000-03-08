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Раздел: Технологии  
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Эко-криптовалюта: чешские майнеры используют энергию для выращивания томатов

Эко-криптовалюта: чешские майнеры используют энергию для выращивания томатовТаким образом криптовалюта перестает быть не-экологичной.

Многие эксперты акцентируют внимание на вреде майнинга для окружающей среды — излишнее поглощение энергии, избыток тепла, прочие недостатки. Однако как оказалось, минусы могут быть конвертированы в плюсы. В частности, это доказал один из создателей криптобиржи NakamotoX.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cryptellect.net.

Камиль Брейха учредил стартап, который разработал технологию использования тепла, выделяемого оборудованием для майнинга, на пользу сельскому хозяйству. В частности, тепло используют для обогрева теплиц, в которых будут выращивать томаты.

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Брейха рассказал, что стартапу уже удалось вполне успешно использовать тепло от майнинга для этих целей. В частности, он сообщил о сборе урожая томатов с 5 акров земли. Ранее стартап хотел заниматься выращиванием марихуаны в медицинских целях. Однако чешское законодательство достаточно жестко регулирует такой бизнес. Поэтому Брейха принял решение выбрать отрасль “попроще” и сейчас занимается выращиванием помидоров.
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 Теги: майнеры, томаты, эко

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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