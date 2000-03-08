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Раздел: Технологии  
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Лагард высказалась об опасности криптовалют

Лагард высказалась об опасности криптовалютВ МВФ предупредили о "темной стороне" криптовалют.

Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют, считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.

В своем блоге она предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим рынком.

"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила К.Лагард.

"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма - это лишь одна область риска. Другая область - финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила она.

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К.Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.
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 Теги: Лагард, криптовалюта

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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