Раздел: Технологии
Лагард высказалась об опасности криптовалют
В МВФ предупредили о "темной стороне" криптовалют.
Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют, считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
В своем блоге она предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим рынком.
"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила К.Лагард.
"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма - это лишь одна область риска. Другая область - финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила она.
Читайте также: Facebook разрешил применение криптовалют
К.Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.
Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют, считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
В своем блоге она предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим рынком.
"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила К.Лагард.
"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма - это лишь одна область риска. Другая область - финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила она.
Читайте также: Facebook разрешил применение криптовалют
К.Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
82
0
Оставьте свой комментарий