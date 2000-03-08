Раздел: Технологии
На WWDC 2018 ожидается анонс 11-дюймового планшета Apple iPad Pro
Apple не планирует анонсировать новые модели iPhone в первой половине 2018 года.
Компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов.
Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В сети уже повлялись слухи о 10,5-дюймовом iPad Pro с более тонкими рамками и без кнопки Home. Вероятно он получит чуть больший 11-дюймовый дисплей без увеличения физического размера самого гаджета. Это похоже на iPhone X, который получил 5,8-дюймовый экран, хотя был меньше, чем iPhone 8 Plus.
11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro, скорее всего, будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне. Ожидается, что обе новые модели iPad Pro будут оснащены Face ID и более быстрыми восьмиядерными процессорами Apple A11X.
Неясно, будут ли в планшетах вырез для системы TrueDepth или более тонкий, равномерный верхний ободок, в котором достаточно места для размещения камеры и сенсорной технологии, которая обеспечивает распознавание лица.
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При этом в статье говорится о том, что Apple не планирует анонсировать новые модели iPhone в первой половине 2018 года.
Компания Apple планирует выпустить новый планшет iPad Pro с диагональю дисплея около 11 дюймов.
Вероятно, такой размер экрана будет достигнут за счет уменьшения рамок, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В сети уже повлялись слухи о 10,5-дюймовом iPad Pro с более тонкими рамками и без кнопки Home. Вероятно он получит чуть больший 11-дюймовый дисплей без увеличения физического размера самого гаджета. Это похоже на iPhone X, который получил 5,8-дюймовый экран, хотя был меньше, чем iPhone 8 Plus.
11-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro, скорее всего, будут выпущены на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference в июне. Ожидается, что обе новые модели iPad Pro будут оснащены Face ID и более быстрыми восьмиядерными процессорами Apple A11X.
Неясно, будут ли в планшетах вырез для системы TrueDepth или более тонкий, равномерный верхний ободок, в котором достаточно места для размещения камеры и сенсорной технологии, которая обеспечивает распознавание лица.
Читайте также: Instagram тестирует хронологическую ленту
При этом в статье говорится о том, что Apple не планирует анонсировать новые модели iPhone в первой половине 2018 года.
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