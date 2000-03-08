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Раздел: Технологии  
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Google решил запретить рекламу криптовалют

Google решил запретить рекламу криптовалютКомпания Google объявила о своей новой политике вместе со своим последним отчетом о "плохих объявлениях".

Google запретит в своей рекламной сети любую рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков с июня 2018 года.

Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Представители Google подчеркнули, что "обновили несколько условий рекламы в нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктах". Помимо криптовалюты, эти продукты включают бинарные опционы, валютные рынки и контракты на разницу (или CFD). Список продуктов, которые подпадают под запрет, является неполным и может расширяться.

Интересно, что ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам выдала множество предупреждений о своих усилиях по мониторингу первоначальных предложений монет, которые "агентство может счесть выпуском незарегистрированных ценных бумаг".

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Компания Google объявила о своей новой политике вместе со своим последним отчетом о "плохих объявлениях". Выяснилось, что на их долю пришлось более 3,2 млрд. Объявлений, которые нарушили политику компании в 2017 году.
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 Теги: Google, криптовалюты

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Сегодня, 15:34 » Автор: Богдан Процив
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