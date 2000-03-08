Два в одном: разработаны наушники, которые массируют уши

Новинка поддерживает 4 режима.



Стартап FUMAN из Южной Кореи разработал наушники Nirvana, которые умеют массажировать уши пользователя. Для этого используются пластмассовые щупы.



Об этом пишет



По утверждению разработчиков, наушники стимулируют так называемый блуждающий нерв. Он проходит от мозга к брюшной полости и обеспечивает парасимпатическую иннервацию внутренних органов. Исследования указывают, что его стимуляция позволяет подавить ощущение страха и тревожности, улучшить память и сон. Сама процедура называется акупрессурой.



Этот нерв располагается недалеко от задней стенки наружного слухового прохода, что позволяет «добраться» до него. В наушники (весьма массивные) встроены пластмассовые щупы с регулируемой частотой и силой нажатия. Сверху есть держатель, который можно регулировать. Новинка поддерживает 4 режима: утренняя медитация, прилив энергии в течение дня, релаксация и расслабление вечером.



Читайте также: Созданы уникальные наушники, которые стоят как четыре iPhone 7





В одном из наушников встроен регулятор держателя и кнопка включения-выключения, в другом — переключатель режимов, дисплей и регулятор громкости.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Стартап FUMAN из Южной Кореи разработал наушники Nirvana, которые умеют массажировать уши пользователя. Для этого используются пластмассовые щупы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com По утверждению разработчиков, наушники стимулируют так называемый блуждающий нерв. Он проходит от мозга к брюшной полости и обеспечивает парасимпатическую иннервацию внутренних органов. Исследования указывают, что его стимуляция позволяет подавить ощущение страха и тревожности, улучшить память и сон. Сама процедура называется акупрессурой.Этот нерв располагается недалеко от задней стенки наружного слухового прохода, что позволяет «добраться» до него. В наушники (весьма массивные) встроены пластмассовые щупы с регулируемой частотой и силой нажатия. Сверху есть держатель, который можно регулировать. Новинка поддерживает 4 режима: утренняя медитация, прилив энергии в течение дня, релаксация и расслабление вечером.В одном из наушников встроен регулятор держателя и кнопка включения-выключения, в другом — переключатель режимов, дисплей и регулятор громкости.



