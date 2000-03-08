Раздел: Технологии
Эксперты рассказали, чем питаться для хорошего сна
Изменение режима питания может стать настоящим спасением.
Исследователи из Финляндии сообщили, что низкокалорийная диета положительно отражается на режиме сна человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
В ряде экспериментов было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.
Для многих людей, которые страдают от проблем со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.
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Второй пункт, который по словам ученых, может значительно улучшить качество сна — это физические упражнения.
Исследователи из Финляндии сообщили, что низкокалорийная диета положительно отражается на режиме сна человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
В ряде экспериментов было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.
Для многих людей, которые страдают от проблем со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.
Читайте также: Медики рассказали, как должны питаться люди с сухой кожей
Второй пункт, который по словам ученых, может значительно улучшить качество сна — это физические упражнения.
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