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Впереди планеты всей: в Китае приступили к созданию сети стандарта 6G
Главный приоритет — обеспечение безопасности.
Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал он. — Развитие «интернета вещей» должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи».
По словам министра, «быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно». «Это будущее человечества, — продолжил Мяо Вэй. — Желание быть подготовленным к нему — одна из причин активных работ в области мобильной связи».
Глава ведомства отметил, что отдельные направления «интернета вещей», в частности производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности. «Наш главный приоритет — обеспечение безопасности», — пояснил Мяо Вэй.
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Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и развития нового поколения связи является «всеобщая машинизация». По его словам, эта тенденция необратима — все больше рабочих задач делегируется от человека к машине.
Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал он. — Развитие «интернета вещей» должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи».
По словам министра, «быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно». «Это будущее человечества, — продолжил Мяо Вэй. — Желание быть подготовленным к нему — одна из причин активных работ в области мобильной связи».
Глава ведомства отметил, что отдельные направления «интернета вещей», в частности производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности. «Наш главный приоритет — обеспечение безопасности», — пояснил Мяо Вэй.
Читайте также: Впереди планеты всей: Японцы испытали технологию 5G
Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и развития нового поколения связи является «всеобщая машинизация». По его словам, эта тенденция необратима — все больше рабочих задач делегируется от человека к машине.
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