В ОАЭ создали первую в мире "летающую" яхту

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Теперь у богачей появится новое развлечение – яхта длиной в 115 метров, на палубе которой расположен бассейн, а при желании она может превратиться в подводную лодку. Шестипалубный водный гибрид получил название Migaloo, в честь гигантского горбатого кита. Пока что яхта-субмарина находится на стадии разработки. Такое уникальное