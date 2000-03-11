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Раздел: Технологии  
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В ОАЭ создали первую в мире "летающую" яхту

В ОАЭ создали первую в мире "летающую" яхтуДизайн соответствует премиум-классу.

Стало известно, что в Арабских Эмиратах создали «летающую» яхту. Яхта была создана на верфи Enata Marine в городе Шарджа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Foiler оснащена гибридным дизель-электрическим двигателем с убирающейся системой подводного крыла, которая позволяет яхте подниматься над водной гладью. Такая функция позволит яхте продолжать движение при наличии волн высотой до 1,5 м, а пассажиры при этом будут чувствовать себя комфортно, не ощущая качки.

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Яхта укомплектована двумя дизельными двигателями BMW мощностью 320 л.с. (239 кВт). Двигатели приводят в действие два генератора, питающих два торпедных двигателя электрической энергии от Enata Marine.Максимальная скорость, которую может развить яхта, составляет более 70 км/ч. Судно рассчитано на 8 человек.
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 Теги: ОАЭ, яхта

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Сегодня, 21:15 » Автор: Едгар Букмирза
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