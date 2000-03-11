» » США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны
Раздел: Технологии  
0

США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны

США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны Речь идет о кампании Кремля по вторжению в американские сети.

Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастно к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В совместном заявлении говорится, что подконтрольные российскому правительству хакеры, начиная с марта 2016 года или, возможно, еще раньше, проводили целенаправленные атаки на государственные учреждения и секторы с критической инфраструктурой, включая энергетические, ядерные, коммерческие объекты, водное хозяйство, авиацию и производство, передает Reuters.

По информации Вашингтона, речь идет о многоуровневой кампании российского правительства по вторжению в американские сети. В МВБ и ФБР предупредили, что кибератака была нацелена на сети небольших коммерческих объектов. Хакеры устанавливали вредоносное ПО, осуществляли направленный целевой фишинг и получили удаленный доступ к сетям энергетического сектора.

Читайте также: Американские власти обвинили Россию в создании мощного вируса


Как сообщалось, ранее США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, РФ, кибератака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:05 » Автор: Едгар Букмирза
     101
     0

Похожие новости по теме

США предупреждают об опасности новых кибератак США предупреждают об опасности новых кибератак

Власти США предупредили компании об опасности хакерских атак на их компьютерные сети.

В США была совершена кибератака на АЭС В США была совершена кибератака на АЭС

Взломщики получили доступ лишь к второстепенной информации.

Для кибератак хакеры используют дроны Для кибератак хакеры используют дроны

Хакеры нашли возможность применять дроны при своих кибератаках. Беспилотники помогают хакерам качать информацию через Wi-Fi и Bluetooth.

Хакеры получили доступ к корпоративной сети Facebook Хакеры получили доступ к корпоративной сети Facebook

Злоумышленники взломали Facebook и получили доступ к сотням логинов и паролей сотрудников этой компании, которые использовали внутреннюю сеть корпорации.

Лабораторию Касперского обвинили в разработке опасного ПО Лабораторию Касперского обвинили в разработке опасного ПО

США обвиняют Лабораторию Касперского в разработке опасного ПО.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх