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Раздел: Технологии  
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Google начала тестирование нового поиска

Google начала тестирование нового поискаО дате презентации нового поисковика пока не сообщается.

В корпорации Google разрабатывают систему выдачи при поиске пользователю - только одного варианта. В данный момент разработчики уже тестируют некоторые варианты нового поисковика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По словам сотрудников Google, пользователи чаще всего задают запросы, которые предусматривают только один вариант ответа.

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В настоящее время поисковая система устроена так, что если человек и хочет узнать что-то более конкретно, то ему автоматика выдаст множество вариантов ответа. Это просто выводит некоторых граждан из себя, они жалуются, что Google не может удовлетворить их желания.
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 Теги: Google, поиск, тест

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Вчера, 23:47 » Автор: Едгар Букмирза
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