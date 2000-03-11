Раздел: Технологии
Google начала тестирование нового поиска
О дате презентации нового поисковика пока не сообщается.
В корпорации Google разрабатывают систему выдачи при поиске пользователю - только одного варианта. В данный момент разработчики уже тестируют некоторые варианты нового поисковика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По словам сотрудников Google, пользователи чаще всего задают запросы, которые предусматривают только один вариант ответа.
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В настоящее время поисковая система устроена так, что если человек и хочет узнать что-то более конкретно, то ему автоматика выдаст множество вариантов ответа. Это просто выводит некоторых граждан из себя, они жалуются, что Google не может удовлетворить их желания.
В корпорации Google разрабатывают систему выдачи при поиске пользователю - только одного варианта. В данный момент разработчики уже тестируют некоторые варианты нового поисковика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По словам сотрудников Google, пользователи чаще всего задают запросы, которые предусматривают только один вариант ответа.
Читайте также: Google начала тестирование новых смартфонов Pixel
В настоящее время поисковая система устроена так, что если человек и хочет узнать что-то более конкретно, то ему автоматика выдаст множество вариантов ответа. Это просто выводит некоторых граждан из себя, они жалуются, что Google не может удовлетворить их желания.
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