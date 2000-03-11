Раздел: Технологии
В YouTube для iOS поменялось оформление интерфейса
Теперь владельцы гаджетов Apple могут установить чёрный фон для YouTube
Веб-версия YouTube, которой довольствуются пользователи настольных систем, обзавелась тёмным интерфейсом почти год назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Что касается одноимённого мобильного приложения для доступа к видеохостингу, то в его Android-версии по-прежнему доступно лишь классическое оформление в светлых тонах. А вот пользователям iOS повезло чуть больше. Теперь владельцы гаджетов Apple могут установить чёрный фон для YouTube, который несколько освежит традиционный стиль оформления и сделает использование сервиса в определённых условиях немного комфортнее.
Стоит отметить, что для выбора тёмной темы YouTube для iOS не требуется устанавливать обновление. Достаточно просто воспользоваться переключателем, который появился в списке доступных пользователю настроек, после чего привычный белый фон будет заменён на чёрный.
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На данном этапе тёмный интерфейс могут оценить исключительно сторонники iOS. В ближайшее время аналогичная опция появится и на Android-устройствах, однако точных сроков представители Google пока не называли.
Веб-версия YouTube, которой довольствуются пользователи настольных систем, обзавелась тёмным интерфейсом почти год назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Что касается одноимённого мобильного приложения для доступа к видеохостингу, то в его Android-версии по-прежнему доступно лишь классическое оформление в светлых тонах. А вот пользователям iOS повезло чуть больше. Теперь владельцы гаджетов Apple могут установить чёрный фон для YouTube, который несколько освежит традиционный стиль оформления и сделает использование сервиса в определённых условиях немного комфортнее.
Стоит отметить, что для выбора тёмной темы YouTube для iOS не требуется устанавливать обновление. Достаточно просто воспользоваться переключателем, который появился в списке доступных пользователю настроек, после чего привычный белый фон будет заменён на чёрный.
Читайте также: Обнародованы скриншоты нового интерфейса Windows 10
На данном этапе тёмный интерфейс могут оценить исключительно сторонники iOS. В ближайшее время аналогичная опция появится и на Android-устройствах, однако точных сроков представители Google пока не называли.
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