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Раздел: Технологии  
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В YouTube для iOS поменялось оформление интерфейса

В YouTube для iOS поменялось оформление интерфейсаТеперь владельцы гаджетов Apple могут установить чёрный фон для YouTube

Веб-версия YouTube, которой довольствуются пользователи настольных систем, обзавелась тёмным интерфейсом почти год назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Что касается одноимённого мобильного приложения для доступа к видеохостингу, то в его Android-версии по-прежнему доступно лишь классическое оформление в светлых тонах. А вот пользователям iOS повезло чуть больше. Теперь владельцы гаджетов Apple могут установить чёрный фон для YouTube, который несколько освежит традиционный стиль оформления и сделает использование сервиса в определённых условиях немного комфортнее.

Стоит отметить, что для выбора тёмной темы YouTube для iOS не требуется устанавливать обновление. Достаточно просто воспользоваться переключателем, который появился в списке доступных пользователю настроек, после чего привычный белый фон будет заменён на чёрный.

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На данном этапе тёмный интерфейс могут оценить исключительно сторонники iOS. В ближайшее время аналогичная опция появится и на Android-устройствах, однако точных сроков представители Google пока не называли.
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 Теги: YouTube, Apple

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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