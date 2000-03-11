Раздел: Технологии
Huawei выпустила недорогой клон iPhone X
Гаджет, получивший название Huawei P20 Lite, имеет характерную "монобровь" вверху экрана, а также вертикальную двойную камеру.
Компания Huawei выпустила недорогой смартфон P20 Lite, который очень напоминает внешне iPhone X. Устройство получило характерный "вырез" вверху экрана со встроенными в него сенсорами, а также вертикальную двойную камеру. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По части характеристик известно, что устройство имеет дисплей с диагональю 5,84 дюйма FHD+, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
В основу гаджета лег процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0 поверх нее.
Камеры смартфона получили разрешение 16 Мп - как основная, так и фронтальная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.
Читайте также: Apple остановила производство iPhone
Приблизительная стоимость новинки составляет 460 долларов США.
Компания Huawei выпустила недорогой смартфон P20 Lite, который очень напоминает внешне iPhone X. Устройство получило характерный "вырез" вверху экрана со встроенными в него сенсорами, а также вертикальную двойную камеру. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По части характеристик известно, что устройство имеет дисплей с диагональю 5,84 дюйма FHD+, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
В основу гаджета лег процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0 поверх нее.
Камеры смартфона получили разрешение 16 Мп - как основная, так и фронтальная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.
Читайте также: Apple остановила производство iPhone
Приблизительная стоимость новинки составляет 460 долларов США.
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