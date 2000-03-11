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Раздел: Технологии  
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Huawei выпустила недорогой клон iPhone X

Huawei выпустила недорогой клон iPhone XГаджет, получивший название Huawei P20 Lite, имеет характерную "монобровь" вверху экрана, а также вертикальную двойную камеру.

Компания Huawei выпустила недорогой смартфон P20 Lite, который очень напоминает внешне iPhone X. Устройство получило характерный "вырез" вверху экрана со встроенными в него сенсорами, а также вертикальную двойную камеру. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По части характеристик известно, что устройство имеет дисплей с диагональю 5,84 дюйма FHD+, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

В основу гаджета лег процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0 поверх нее.

Камеры смартфона получили разрешение 16 Мп - как основная, так и фронтальная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

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Приблизительная стоимость новинки составляет 460 долларов США.

Huawei выпустила недорогой клон iPhone X


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 Теги: iPhone X, Huawei P20, видео

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Сегодня, 17:10 » Автор: Богдан Процив
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