Раздел: Технологии
В Сети появились снимки долгожданного флагмана от Nokia
Долгожданная новинка Nokia 9 обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X.
В Сети был опубликован снимок смартфона Nokia 9, который станет долгожданным флагманским устройством финской компании. Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Снимок появился в социальной сети Weibo. В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.
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Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.
В Сети был опубликован снимок смартфона Nokia 9, который станет долгожданным флагманским устройством финской компании. Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Снимок появился в социальной сети Weibo. В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.
Читайте также: Появились снимки неанонсированного флагмана Nokia 9
Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.
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