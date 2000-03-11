Раздел: Технологии
Xiaomi представила новый гаджет
Xiaomi выпустила мини-камеру с искусственным интеллектом
Компания Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила миниатюрную камеру под названием Small Silent AI Camera, которая оснащается системой искусственного интеллекта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Устройство выполнено на магнитной основе, благодаря чему камеру легко установить на любую металлическую поверхность. Ее также получится закрепить на других поверхностях — например, на стеклах, стенах и даже деревьях. Физические размеры гаджета — 47×47×27 мм, вес — 65 граммов.
К техническим характеристикам относится 13-мегапиксельный сенсор Samsung BSI, который поддерживает автофокусировку PDAF (0,3 секунды). Диафрагма — f/2.2, угол обзора — 76 градусов.
Кроме того, в аппарат устанавливается процессор, работающий на тактовой частоте в 1,3 ГГц. Постоянной памяти — 8 ГБ. Ее можно расширить картами microSD. Емкость аккумулятора составляет 910 мАч. Полного заряда батареи должно хватить на создание примерно 2000 фотографий.
К функциям искусственного интеллекта относится возможность обнаружения движения в кадре и запуска съемки (в том числе и видео) по определенным жестам. Кроме того, гаджет может улучшать изображения в зависимости от внешних условий. Так, устройство умеет выравнивать тон кожи и скрывать ее прочие недостатки. Отснятый материал можно просмотреть через специальное приложение со смартфона.
Читайте также: Xiaomi представила безрамочный смартфон Mi Mix 2
Продажи в Китае стартуют 15 апреля по цене в 55 долларов.
Компания Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила миниатюрную камеру под названием Small Silent AI Camera, которая оснащается системой искусственного интеллекта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Устройство выполнено на магнитной основе, благодаря чему камеру легко установить на любую металлическую поверхность. Ее также получится закрепить на других поверхностях — например, на стеклах, стенах и даже деревьях. Физические размеры гаджета — 47×47×27 мм, вес — 65 граммов.
К техническим характеристикам относится 13-мегапиксельный сенсор Samsung BSI, который поддерживает автофокусировку PDAF (0,3 секунды). Диафрагма — f/2.2, угол обзора — 76 градусов.
Кроме того, в аппарат устанавливается процессор, работающий на тактовой частоте в 1,3 ГГц. Постоянной памяти — 8 ГБ. Ее можно расширить картами microSD. Емкость аккумулятора составляет 910 мАч. Полного заряда батареи должно хватить на создание примерно 2000 фотографий.
К функциям искусственного интеллекта относится возможность обнаружения движения в кадре и запуска съемки (в том числе и видео) по определенным жестам. Кроме того, гаджет может улучшать изображения в зависимости от внешних условий. Так, устройство умеет выравнивать тон кожи и скрывать ее прочие недостатки. Отснятый материал можно просмотреть через специальное приложение со смартфона.
Читайте также: Xiaomi представила безрамочный смартфон Mi Mix 2
Продажи в Китае стартуют 15 апреля по цене в 55 долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
840
0
Оставьте свой комментарий