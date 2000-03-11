Раздел: Технологии
Xiaomi Mi обещает обменять любой старый смартфон на новый
С 15 марта Xiaomi Mi предлагает обменять любой старый смартфон на новый
С 15 марта 2018 года стартовала программа Xiaomi Mi Exchange, подразумевающая замену старого смартфона на новый. Пользователь имеет шанс получить новый гаджет бесплатно или с небольшой доплатой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Компания Xiaomi первый раз проводит подобную акцию и надеется на успешное начало мероприятия. На протяжении многих лет другие корпорации, такие как Samsung, Apple, Google, практикуют механизм обмена смартфонов. Китайский производитель решил также присоединиться к своим коллегам на аналогичных условиях.
Поучаствовать в программе Xiaomi Mi Exchange может каждый владелец смартфона бренда. Для этого следует найти в Сети официальный сайт китайского производителя и зайти на специальную страничку. Далее потребуется сделать выбор своего мобильного устройства и необходимо будет дать ответы на некоторые вопросы. Пользователь получит оценочную стоимость и будет нужно отметить IMEI и другие сведения о телефоне.
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Данные, которые будут запрашиваться на сайте, можно найти в настройках гаджета или на оригинальной коробке на обороте. Если предложенная сумма устроит хозяина смартфона, то он получит купон с определенным номиналом. С момента получения купона необходимо в двухнедельный период оплатить новую покупку смартфона Xiaomi.
С 15 марта 2018 года стартовала программа Xiaomi Mi Exchange, подразумевающая замену старого смартфона на новый. Пользователь имеет шанс получить новый гаджет бесплатно или с небольшой доплатой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Компания Xiaomi первый раз проводит подобную акцию и надеется на успешное начало мероприятия. На протяжении многих лет другие корпорации, такие как Samsung, Apple, Google, практикуют механизм обмена смартфонов. Китайский производитель решил также присоединиться к своим коллегам на аналогичных условиях.
Поучаствовать в программе Xiaomi Mi Exchange может каждый владелец смартфона бренда. Для этого следует найти в Сети официальный сайт китайского производителя и зайти на специальную страничку. Далее потребуется сделать выбор своего мобильного устройства и необходимо будет дать ответы на некоторые вопросы. Пользователь получит оценочную стоимость и будет нужно отметить IMEI и другие сведения о телефоне.
Читайте также: Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон
Данные, которые будут запрашиваться на сайте, можно найти в настройках гаджета или на оригинальной коробке на обороте. Если предложенная сумма устроит хозяина смартфона, то он получит купон с определенным номиналом. С момента получения купона необходимо в двухнедельный период оплатить новую покупку смартфона Xiaomi.
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