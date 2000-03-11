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Раздел: Технологии  
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Sony обещает подарить PlayStation 4 всем желающим, но при одном условии

Sony обещает подарить PlayStation 4 всем желающим, но при одном условииИгровая консоль – это такая вещь, которая способна понравиться любому человеку, начиная от ребенка и заканчивая взрослым.

Многие люди отказывают себя в удовольствии купить приставку, потому как тратить деньги на ее покупку готовы далеко не все, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Впрочем, теперь это не играет никакой роли, потому как компания Sony устроила аттракцион неслыханной щедрости, в рамках которого она абсолютно бесплатно дарит PlayStation 4 всем желающим, причем не только ее, но еще и гоночный симулятор Gran Turismo Sport.

Начиная с 17 марта 2018 года все желающие могут оформить предварительный заказ на смартфон Sony Xperia XZ2, анонсированный в конце прошлого месяца. Это самый настоящий флагман, который продают в Великобритании за 699 фунтов стерлингов. За оформленный и оплаченный предзаказ производитель обещает подарить игровую приставку PlayStation 4, которая стоит отдельно 249 фунтов.

Кроме того, все покупатели Sony Xperia XZ2, которые станут участниками данной акции, могут выбрать вместо приставки PlayStaton 4, если она уже есть, шлем виртуальной реальности PlayStation VR (PSVR). В рамках предварительного заказа покупателям флагман японской корпорации доступен в трех цветах – черном, синем и серебристом.

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В будущем, скорее всего, на полки магазинов поступят и другие цветовые решения, но случится это лишь через несколько месяцев. Воспользоваться столь щедрым предложением могут все желающие.
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 Теги: Sony, PlayStation

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Сегодня, 15:41 » Автор: Татьяна Ларина
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