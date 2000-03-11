» » Google сделала доступной новую функцию
Раздел: Технологии  
0

Google сделала доступной новую функцию

Google сделала доступной новую функциюGoogle сделала портретный режим Pixel 2 доступным для всех

Google опубликовала исходный код системы DeepLab-v3+, обеспечивающей съемку портретных фотографий смартфонам Pixel 2 и Pixel 2 XL. Об этом представители компании рассказали на страницах официального блога. Благодаря этому аналогичный режим съемки отныне будет доступен на смартфонах с одиночным модулем камеры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

DeepLab-v3+ представляет собой уникальный алгоритм обнаружения в кадре объектов, которые необходимо выделить на снимке. Система работает настолько точно, что порой отличить программное размытие заднего фона от оптического бывает чрезвычайно сложно. Понять, как именно функционирует DeepLab-v3+, можно на скриншоте ниже.

Читайте также: Google тестирует новую функцию

DeepLab-v3+ находится в открытом доступе на платформе TensorFlow. Теперь воспользоваться наработками Google для формирования режима портретной съемки смогут не только производители смартфонов, но и разработчики приложений. Нередко именно последним за счет свежего взгляда удается развить оригинальную идею еще лучше.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, функция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:06 » Автор: Татьяна Ларина
     667
     0

Похожие новости по теме

Google Pixel 2 позаимствовал у iPhone новую функцию Google Pixel 2 позаимствовал у iPhone новую функцию

В Google Pixel 2 и Pixel 2 XL появилось много улучшений и новых возможностей

Google пообещала длительную поддержку Pixel 2 и Pixel 2 XL Google пообещала длительную поддержку Pixel 2 и Pixel 2 XL

Она будет включать как новую версию Android, так и ежемесячные обновления безопасности.

Google начала тестирование новых смартфонов Pixel Google начала тестирование новых смартфонов Pixel

Портал TechDroid сообщил, что Google начала тестирование смартфонов Pixel второго поколения.

В смартфонах Google Pixel найдена новая неисправность В смартфонах Google Pixel найдена новая неисправность

Владельцы Google Pixel жалуются на проблемы с камерой смартфона.

Камера в Google Pixel становится лучшей среди смартфонов Камера в Google Pixel становится лучшей среди смартфонов

Эксперты сравнили камеры Google Pixel и iPhone 7.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх