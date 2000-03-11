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Самый старый фрегат в мире убрали из флота

Самый старый фрегат в мире убрали из флота Без модернизации и технического ремонта фрегат быстро устарел.

Филиппины вывели из состава флота старейший из всех находившихся в строю крупных боевых кораблей - фрегат PS 11 Rajah Humabon.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net

15 марта 2018 года на военно-морской базе Кавите провели церемонию спуска флага ВМС Филиппин на фрегате PS 11 Rajah Humabon. Это самый старый из всех кораблей военно-морских сил Филиппин. PS 11 Rajah Humabon также являлся старейшим из всех фрегатов и вообще наиболее старым крупным боевым кораблем всех флотов мира.

Он представляет собой бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton типа Cannon, построенный в далеком 1943 году на верфи Federal Shipbuilding and Drydock Company в Ньюарке. Всего серия насчитывала 72 таких миноносца. После постройки DE 169 Atherton использовался ВМС США, обеспечивая сохранность трансатлантических конвоев: он не единожды пересекал Атлантический океан.

Корабль может похвастаться успешной службой. 5-6 мая 1945 года при эскортировании конвоя GUS 84 в Нью-Йорк эсминец участвовал в уничтожении немецкой подводной лодки U-853, сыграв при этом ключевую роль. Летом 1945 года эсминец принял участие в войне против Японии в Тихом океане. В этом же году корабль вывели из боевого состава ВМС США.

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После расконсервации DE 169 Atherton передали Морским силам самообороны Японии, и под флагом Страны восходящего солнца он ходил еще 20 лет, после чего был возвращен Соединенным Штатам. В 1976 году корабль достался Филиппинам в качестве военной помощи, а через пару лет эсминец продали официально, но по очень скромной цене.

За все годы службы в филиппинских ВМС фрегат почти не модернизировали, поэтому его можно считать живым памятником. Корабль превратят в музей, который будет находиться в Кавите.
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 Теги: фрегат, корабль, море, флот

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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