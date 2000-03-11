Самый старый фрегат в мире убрали из флота

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В скором времени в космос может полететь новый аппарат американского производства.

Феодосийская судостроительная компания «Море» закончила постройку корабля китайской армии. Десантный корабль-амфибия на воздушной подушке класса («Зубр») спущен на воду. В акватории феодосийского порта корабль краны погрузили на судно-перевозчик для отправки в Китай. Как сказал глава феодосийской судостроительной компании