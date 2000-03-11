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Раздел: Технологии  
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Apple проведет тренинг для преподавателей

Apple проведет тренинг для преподавателей Компания хочет обсудить современное образование и роль студентов в нем.

Apple анонсировала проведение 27 марта ивента, посвященного вопросам образования.

27 марта 2018 года корпорация расскажет "о новых идеях для преподавателей и студентов". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Как обычно происходит в Apple, на приглашениях не говорится ничего о предстоящем мероприятии. На фоне стилизованного, как будто нарисованного от руки, логотипа компании написана только одна фраза: "Let’s take a field trip" (давайте отправимся в поле).

О чем именно хотят поговорить Тим Кук и другие представители корпорации, пока неизвестно. В свете последних слухов о появлении дешевого MacBook и iPad Pro с новой диагональю экрана, не исключено, что Apple намерена развивать какие-то новые образовательные инициативы и использовать в них эти продукты.

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Примечательно, что мероприятие пройдет не кампусе Apple Park в Купертино, в котором компания создала целый выставочный комплекс под названием "Театр Стива Джобса" и представила iPhone 8/8 Plus и iPhone X в сентябре прошлого года, а в Чикаго.
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 Теги: Apple, тренинг, преподавание

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Сегодня, 19:13 » Автор: Едгар Букмирза
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