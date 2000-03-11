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Раздел: Технологии  
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В Сети показали корпус от нового iPhone

В Сети показали корпус от нового iPhoneВ Сети уверены что детали принадлежат новой версии телефона.

Вслед за видео с демонстрацией предполагаемого iPhone SE второго поколения в сети появились фотографии корпусов неизвестного смартфона Apple. Они напоминают таковой в iPhone 5/5S/SE, но с одним важным отличием.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 4pda.ru.

Как видно, корпусы на фотографии по форме и габаритами идентичны таковым в оригинальном iPhone SE. Отличаются они лишь тем, что задняя крышка у гаджетов стеклянная — как во всех последних смартфонах Apple.

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Это могут быть как корпусы от iPhone SE второго поколения, так и просто кастомные решения из Поднебесной для старых моделей.

В Сети показали корпус от нового iPhone
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 Теги: iPhone, корпус

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Сегодня, 20:09 » Автор: Едгар Букмирза
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