Раздел: Технологии
В Сети показали корпус от нового iPhone
В Сети уверены что детали принадлежат новой версии телефона.
Вслед за видео с демонстрацией предполагаемого iPhone SE второго поколения в сети появились фотографии корпусов неизвестного смартфона Apple. Они напоминают таковой в iPhone 5/5S/SE, но с одним важным отличием.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 4pda.ru.
Как видно, корпусы на фотографии по форме и габаритами идентичны таковым в оригинальном iPhone SE. Отличаются они лишь тем, что задняя крышка у гаджетов стеклянная — как во всех последних смартфонах Apple.
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Это могут быть как корпусы от iPhone SE второго поколения, так и просто кастомные решения из Поднебесной для старых моделей.
Вслед за видео с демонстрацией предполагаемого iPhone SE второго поколения в сети появились фотографии корпусов неизвестного смартфона Apple. Они напоминают таковой в iPhone 5/5S/SE, но с одним важным отличием.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 4pda.ru.
Как видно, корпусы на фотографии по форме и габаритами идентичны таковым в оригинальном iPhone SE. Отличаются они лишь тем, что задняя крышка у гаджетов стеклянная — как во всех последних смартфонах Apple.
Читайте также: В Сети показали первые снимки iPhone XI
Это могут быть как корпусы от iPhone SE второго поколения, так и просто кастомные решения из Поднебесной для старых моделей.
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