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Раздел: Технологии  
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Компания Xiaomi выиграла престижную премию

Компания Xiaomi выиграла престижную премиюНаграда это символ доверия к компании.

IF DESIGN AWARD является одним из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна в мире с 1953 года. Награда IF DESIGN AWARD является свидетельством качества.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.

Xiaomi не новичок в плане получения международных наград, тем более таких как награды, полученные от IF Design Guide. IF Design вновь награждает китайскую марку за ее продукты, и не только за его общее качество, но прежде всего, за его дизайн.

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Поэтому уже сейчас, заранее назван победитель 2018 -Xiaomi Mijia Mi Sphere 360 ° Panoramic Camera, что представлена в начале 2017 года и которая продается в основном на рынках Азии и Северной Америки.
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 Теги: Xiaomi, премия

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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