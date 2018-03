Компания Xiaomi выиграла престижную премию

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

IF DESIGN AWARD является одним из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна в мире с 1953 года. Награда IF DESIGN AWARD является свидетельством качества.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com Xiaomi не новичок в плане получения международных наград, тем более таких как награды, полученные от IF Design Guide. IF Design вновь награждает китайскую марку за ее продукты, и не только за его общее качество, но прежде всего, за его дизайн.Поэтому уже сейчас, заранее назван победитель 2018 -Xiaomi Mijia Mi Sphere 360 ° Panoramic Camera, что представлена в начале 2017 года и которая продается в основном на рынках Азии и Северной Америки.