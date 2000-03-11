Раздел: Технологии
Компания Xiaomi выиграла престижную премию
Награда это символ доверия к компании.
IF DESIGN AWARD является одним из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна в мире с 1953 года. Награда IF DESIGN AWARD является свидетельством качества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Xiaomi не новичок в плане получения международных наград, тем более таких как награды, полученные от IF Design Guide. IF Design вновь награждает китайскую марку за ее продукты, и не только за его общее качество, но прежде всего, за его дизайн.
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Поэтому уже сейчас, заранее назван победитель 2018 -Xiaomi Mijia Mi Sphere 360 ° Panoramic Camera, что представлена в начале 2017 года и которая продается в основном на рынках Азии и Северной Америки.
IF DESIGN AWARD является одним из самых престижных и крупнейших конкурсов дизайна в мире с 1953 года. Награда IF DESIGN AWARD является свидетельством качества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Xiaomi не новичок в плане получения международных наград, тем более таких как награды, полученные от IF Design Guide. IF Design вновь награждает китайскую марку за ее продукты, и не только за его общее качество, но прежде всего, за его дизайн.
Читайте также: Украинский писатель получил престижную премию
Поэтому уже сейчас, заранее назван победитель 2018 -Xiaomi Mijia Mi Sphere 360 ° Panoramic Camera, что представлена в начале 2017 года и которая продается в основном на рынках Азии и Северной Америки.
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