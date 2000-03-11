Раздел: Технологии
В сети показали новый монитор от компании Apple
В честь 20-летия компания Apple выпустит монитор Studio.
Двадцать лет назад, в 1998 году, компанией Apple был разработан и запущен в продажу автономный монитор Studio Display, внешний вид которого можно считать произведением искусства. Сейчас, в 2018 году, «яблочная» корпорация вообще почти совсем поставила крест на своих фирменных мониторах, однако уже совсем скоро все может измениться, уверяют дизайнеры и журналисты с популярного ресурса iDropnews.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Источник считает, что в честь 20-летия компания Apple выпустит монитор Studio, который окажется внешне очень сильно похож на модель образца 1998 года. Чтобы показать, как может выглядеть будущая новинка, дизайнеры воссоздали его при помощи компьютерной графики, после чего выложили в сеть несколько изображений, позволяющих взглянуть на новый царский монитор со всех сторон.
Как можно легко заметить, новый Apple Studio обладает дизайном в стиле iPhone X, то есть его боковые рамки невероятно малы. Сам экран является немного изогнутым, а его диагональ – 27-дюймов. По мнению дизайнером, новинка должна получить органический AMOLED-экран с идеальной цветопередачей и шикарными углами обзора. Толщина изделия, не считывая подставки, не превысит 1,5 см, а весь корпус будет выполнен из металла.
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В паре с монитором Apple Studio темно-серого цвета покупатели смогут купить новую беспроводную клавиатуру Magic Keyboard, в верхней части которой будет находиться сенсорная полоса Touch Bar, которая окажется больше таковой в MacBook Pro 15″. Этот продукт должен стать идеальным дополнением для нового Mac Pro, появление которого также ожидается в нынешнем 2018 году.
Двадцать лет назад, в 1998 году, компанией Apple был разработан и запущен в продажу автономный монитор Studio Display, внешний вид которого можно считать произведением искусства. Сейчас, в 2018 году, «яблочная» корпорация вообще почти совсем поставила крест на своих фирменных мониторах, однако уже совсем скоро все может измениться, уверяют дизайнеры и журналисты с популярного ресурса iDropnews.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Источник считает, что в честь 20-летия компания Apple выпустит монитор Studio, который окажется внешне очень сильно похож на модель образца 1998 года. Чтобы показать, как может выглядеть будущая новинка, дизайнеры воссоздали его при помощи компьютерной графики, после чего выложили в сеть несколько изображений, позволяющих взглянуть на новый царский монитор со всех сторон.
Как можно легко заметить, новый Apple Studio обладает дизайном в стиле iPhone X, то есть его боковые рамки невероятно малы. Сам экран является немного изогнутым, а его диагональ – 27-дюймов. По мнению дизайнером, новинка должна получить органический AMOLED-экран с идеальной цветопередачей и шикарными углами обзора. Толщина изделия, не считывая подставки, не превысит 1,5 см, а весь корпус будет выполнен из металла.
Читайте также: Samsung выпустила изогнутый монитор для MacBook
В паре с монитором Apple Studio темно-серого цвета покупатели смогут купить новую беспроводную клавиатуру Magic Keyboard, в верхней части которой будет находиться сенсорная полоса Touch Bar, которая окажется больше таковой в MacBook Pro 15″. Этот продукт должен стать идеальным дополнением для нового Mac Pro, появление которого также ожидается в нынешнем 2018 году.
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