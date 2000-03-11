Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона

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Для того чтобы продлить жизнь аккумулятора вашего телефона стоит придерживаться этих простых правил.

Ноутбуки и смартфоны в большинстве случаев используют литий-ионные аккумуляторы. Существует много разных мнений, как их следует правильно заряжать. Кто-то утверждает, что уровень заряда постоянно надо держать на 40-80%, а кто-то указывает на то, что надо дождаться полной разрядки, а затем заряжать на 100%.