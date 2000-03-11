» » Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона
Раздел: Технологии  
0

Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона

Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфонаЭксперты советуют не достигать 100%-го заряда.

Многие пользователи задумываются над тем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, не навредив ему при этом. Ниже представлены основные советы, которые касаются современных литий-ионных батарей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на actualnews.org.

В основном, смартфоны ставят на подзарядку на ночь, хотя это очень вредит аккумулятору. Дело в том, что после достижения 100%-го заряда блоки отключаются, но аппарат постепенно теряет свой заряд и снова начинает подзаряжаться. Таким образом, для батареи активируется стрессовый режим работы, из-за чего она изнашивается. Для того, чтобы зарядить гаджет, нужно всего 1,5-2 часа времени, поэтом лучше это сделать перед/после работы.

Основным правилом при эксплуатации аккумуляторов является избегание переохлаждений и перегревов устройства. Это обеспечит безопасность и долговечность не только батареи, но и смартфона в целом.

Эксперты советуют не достигать 100%-го заряда, а также не разряжать смартфон полностью. Самый оптимальный заряд для батареи современных гаджетов – это от 40 до 80%. Крайности ведут к тому, что аккумулятор начинает работать в «стрессовом» режиме.

Читайте также: Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил


Для того, чтобы осуществить полноценную зарядку литий-ионной батареи, нужно обязательно использовать зарядный блок и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным гаджетом. Пользователям не следует избегать быстрой зарядки смартфона, хотя многие не доверяют этому способу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эксперт, аккумулятор смартфона

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
     1641
     0

Похожие новости по теме

Специалисты объяснили, как правильно заряжать батарею смартфона Специалисты объяснили, как правильно заряжать батарею смартфона

Важные рекомендации.

Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил

Для того чтобы продлить жизнь аккумулятора вашего телефона стоит придерживаться этих простых правил.

Как заряжать смартфон в два раза быстрее? Как заряжать смартфон в два раза быстрее?

Представляем шесть простых советов, которые позволят заряжать смартфон быстрее.

Как узнать степень износа аккумуляторной батареи MacBook Как узнать степень износа аккумуляторной батареи MacBook

Ноутбуки Apple отличаются хорошими показателями времени автономной работы.

Как правильно заряжать ноутбук и смартфон Как правильно заряжать ноутбук и смартфон

Ноутбуки и смартфоны в большинстве случаев используют литий-ионные аккумуляторы. Существует много разных мнений, как их следует правильно заряжать. Кто-то утверждает, что уровень заряда постоянно надо держать на 40-80%, а кто-то указывает на то, что надо дождаться полной разрядки, а затем заряжать на 100%.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх