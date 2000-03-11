Раздел: Технологии
Эксперты рассказали, как правильно заряжать современный аккумулятор смартфона
Эксперты советуют не достигать 100%-го заряда.
Многие пользователи задумываются над тем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, не навредив ему при этом. Ниже представлены основные советы, которые касаются современных литий-ионных батарей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на actualnews.org.
В основном, смартфоны ставят на подзарядку на ночь, хотя это очень вредит аккумулятору. Дело в том, что после достижения 100%-го заряда блоки отключаются, но аппарат постепенно теряет свой заряд и снова начинает подзаряжаться. Таким образом, для батареи активируется стрессовый режим работы, из-за чего она изнашивается. Для того, чтобы зарядить гаджет, нужно всего 1,5-2 часа времени, поэтом лучше это сделать перед/после работы.
Основным правилом при эксплуатации аккумуляторов является избегание переохлаждений и перегревов устройства. Это обеспечит безопасность и долговечность не только батареи, но и смартфона в целом.
Эксперты советуют не достигать 100%-го заряда, а также не разряжать смартфон полностью. Самый оптимальный заряд для батареи современных гаджетов – это от 40 до 80%. Крайности ведут к тому, что аккумулятор начинает работать в «стрессовом» режиме.
Читайте также: Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил
Для того, чтобы осуществить полноценную зарядку литий-ионной батареи, нужно обязательно использовать зарядный блок и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным гаджетом. Пользователям не следует избегать быстрой зарядки смартфона, хотя многие не доверяют этому способу.
Многие пользователи задумываются над тем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, не навредив ему при этом. Ниже представлены основные советы, которые касаются современных литий-ионных батарей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на actualnews.org.
В основном, смартфоны ставят на подзарядку на ночь, хотя это очень вредит аккумулятору. Дело в том, что после достижения 100%-го заряда блоки отключаются, но аппарат постепенно теряет свой заряд и снова начинает подзаряжаться. Таким образом, для батареи активируется стрессовый режим работы, из-за чего она изнашивается. Для того, чтобы зарядить гаджет, нужно всего 1,5-2 часа времени, поэтом лучше это сделать перед/после работы.
Основным правилом при эксплуатации аккумуляторов является избегание переохлаждений и перегревов устройства. Это обеспечит безопасность и долговечность не только батареи, но и смартфона в целом.
Эксперты советуют не достигать 100%-го заряда, а также не разряжать смартфон полностью. Самый оптимальный заряд для батареи современных гаджетов – это от 40 до 80%. Крайности ведут к тому, что аккумулятор начинает работать в «стрессовом» режиме.
Читайте также: Как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил
Для того, чтобы осуществить полноценную зарядку литий-ионной батареи, нужно обязательно использовать зарядный блок и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным гаджетом. Пользователям не следует избегать быстрой зарядки смартфона, хотя многие не доверяют этому способу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1641
0
Оставьте свой комментарий