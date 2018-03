Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа во время выборов

В Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли тогдашнему кандидату Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровая жизнь")Эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в соцсети, и реакций на публикации других пользователей. У приложения был доступ к личным данным друзей 270 тыс. пользователей, которые установили This is your digital life.В Facebook заявляют, что еще в 2015 году узнали о передаче Коганом данных пользователей компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories.Cambridge Analytica утверждает, что на требование Facebook немедленно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения.В заявлении Facebook утверждает, что компания не удалила всю информацию. Всего в распоряжение компаний могли попасть данные более чем 200 млн. пользователей соцсети.На сайте Cambridge Analytica говорится, что она предоставляла предвыборному штабу Трампа «информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы». Вероятно, компания, в совет директоров которой входит бывший советник президента США Стивен Беннон, передавала штабу Трампа данные о мнениях избирателей.По данным Федеральной избирательной комиссии США, предвыборный штаб Трампа заплатил компании свыше 6,2 млн. долларов.Cambridge Analytica, вероятно, могла сыграть определенную роль в ходе проведения референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).