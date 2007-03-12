Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа во время выборов

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Из-за сбоя, который произошел в программном обеспечении популярной во всем мире социальной сети, произошла утечка информации о личных данных шести миллионов пользователей. Об этом говорится в сообщении самой компании Facebook. Они признали свою критическую ошибку и извинились перед пользователями. Сбой в системе произошел